Flohmarkt auf dem Hof der Grundschule

Delitzsch

Zwischen schattenspendenden Bäumen lockte der Förderverein der Delitzscher Diesterweg-Grundschule am Sonntagnachmittag zum sechsten Kinderflohmarkt auf den Schulhof in der Kohlstraße. Wegen mehrerer Schlechtwetter-Erfahrungen in den letzten Jahren hatten die Organisatoren des Fördervereins den Ort kurzerhand auf das Schulgelände verlegt. 15 waren gemeldet – 13 Händler stellten ihre Stände bei nun schönstem Spätsommer-Wetter schließlich auf dem Schulhof auf. Kinder aus allen Delitzscher Schulen nutzten gemeinsam mit ihren Eltern die Gelegenheit, um etwas Luft in ihrem Kleiderschrank zu machen oder ungenutztes Spielzeug gegen kleines Geld an andere Kinder weiterzureichen.

Ute Naab (l) berät Ursula Hörnicke (r) an ihrem Stand auf dem Kinderflohmarkt auf dem Schulhof der Diesterweggrundschule. Quelle: Alexander Prautzsch

Besucher füllen den Spendentopf

Mittendrin füllten die Besucher durch den Kauf von Kaffee, Kuchen und Zuckerwatte den Spendentopf für eine neue Kletterspinne. Im Rahmen der Sanierung von Abwasser und Belag des Schulhof soll im nächsten Jahr der schuleigene Spielplatz um eine Kletterspinne ergänzt werden. Momentan steht der Spendenstand bei 3101,06 Euro. Das Ziel bis zum kommenden Jahr beträgt 10 000 Euro. Mit den Erlösen aus der Teilnahme an Veranstaltungen, wie dem Delitzscher Weihnachtsmarkt oder Stadtfest Peter und Paul, hofft der Verein sein Ziel bis zum Baubeginn zu erreichen.

Von Alexander Prautzsch