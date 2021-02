Flughafen-Ausbau: Das fordern Delitzsch und Rackwitz

Delitzsch/Rackwitz

Mehr aktiver Lärmschutz, Regelungen zur Nordabkurvung, der Verzicht auf Trainingsflüge und Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet am Werbeliner See: In ihren dreiseitigen (Delitzsch) beziehungsweise vierseitigen Stellungnahmen (Rackwitz) reagieren die Kommunen teils sehr konkret auf die neun prall gefüllten Aktenordner, die die Landesdirektion Sachsen (LDS) zum Ende des Vorjahres in den 17 Rathäusern der betroffenen Städten und Gemeinden ausgelegt hatte.

Offene Fragen

Es gehe nicht darum, den weiteren Ausbau des Airport grundsätzlich abzulehnen, sagte Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Für die Stadt seien jedoch Fragen offen, aus denen sich Forderungen ergeben haben. Erst nach deren Klärung könne einer Vergrößerung des Frachtflughafens und der beantragten 15. Planänderung zugestimmt werden.

Anzeige

Die Ausbau-Pläne Der Flughafen Leipzig-Halle will bis zum Jahr 2032 die Vorfeldfläche von derzeit 58 auf 97 Hektar vergrößern und die Standplatzkapazitäten im Bereich des DHL-Hubs von derzeit 60 auf knapp 100 zu erhöhen. Zudem sollen zwei Rollweg-Anbindungen an diesen Bereich, Flächen für die Flugzeugenteisung, eine Schneedeponie sowie Entwässerungsanlagen entstehen. Die Maßnahmen kosten etwa 300 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Ähnlich geht es seinem Amtskollegen Steffen Schwalbe in Rackwitz, dem Ort, über dem die Anflugschneisen zur Landebahn Nord zusammengeführt werden. Mit dem parteilosen Bürgermeister, der gleichzeitig Vorsitzender der Fluglärmkommission ist, hatte sich Delitzschs Stadtverwaltung im Vorfeld abgestimmt.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterschiedliche Auffassungen zur Nordabkurvung

In der Stellungnahme, die der Delitzscher Stadtrat mit nur einer Stimmenthaltung angenommen hat und die der LDS bis zum 15. Februar übergeben werden muss, heißt es unter anderem, dass die Grenzen des Nachtschutzgebietes nach dem Ende des Airport-Ausbaus 2031 näher an die Stadt heranrücke. Auch wenn diese noch nicht bis an die westlichen Wohngebiete reichen, heiße dies nicht, dass in den außerhalb des Schutzgebietes gelegenen Bereichen keine Lärmbelastungen vorliegen. Durch die Starts der älteren und größeren Flugzeuge über die vergrößerte kurze Nordabkurvung werde beim westlichen Vorbeiflug an Delitzsch das Siedlungsgebiet besonders stark betroffen sein. Die Stadt Delitzsch fordere daher die Beibehaltung der Regelung für die Nordabkurvung zum Zeitpunkt der Aufnahme des Frachtflugbetriebes anstatt der Ausweitung der Nordkurve und eines verlängerten Geradeausfluges in der Startphase.

In der Grafik sind die beiden bereits planfestgestellten Rollwege lila und die geplanten Baufelder blau dargestellt. Quelle: Patrick Moye

Die körperliche Unversehrtheit der Menschen beachten

In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Interessen in Rackwitz: Laut Gemeinde seien die Nord- und Südabkurvung die einzigen Chancen, etwas Lärm aus den Ortsteilen Podelwitz und Rackwitz herauszubekommen. Nach Rackwitzer Auffassung werde in der Luftverkehrsprognose zudem nicht betrachtet, dass nicht nur DHL ein Wachstum vorhersagt, sondern sich weitere Logistikunternehmen am Flughafen ansiedeln und entwickeln werden. Daher wird eine Überarbeitung mit Sicherheitszuschlag erwartet. Im Bereich des aktiven Lärmschutzes fordert Rackwitz unter anderem den Verzicht von Transport- und Trainingsflügen während des Tages am Wochenende.

In der Grafik sind ausschließlich die Abflugrouten am Flughafen Leipzig-Halle dargestellt. Quelle: Patrick Moye

Außerdem verweisen Delitzsch und Rackwitz darauf, dass in den Planunterlagen keinerlei Aussagen zu möglichen Auswirkungen auf das europäische Vogelschutzgebiet sowie des Naturschutzgebietes am Werbeliner See getroffen wurden. Rackwitz ergänzt, dass aus Sicht der Gemeinde der körperlichen Unversehrtheit des Menschen Vorzug zu geben sei. Ohne den Flughafen hätte es die Entwicklung der Region jedoch nicht gegeben, gab Schwalbe zu bedenken. Dennoch müssen die Belange der betroffenen Anwohner gewürdigt werden, damit das direkte Umfeld lebenswert bleibe.

Von Mathias Schönknecht