Flughafen Leipzig-Halle: Änderungspläne können eingesehen werden

Delitzsch

Der Flughafen Leipzig-Halle plant die Erweiterung seines Vorfeldes. Vorgesehen ist unter anderem, die Standplatzkapazitäten für Flugzeuge im Bereich des DHL-Hubs von derzeit 60 auf knapp 100 zu erhöhen. Zudem sollen zwei Rollweg-Anbindungen an diesen Bereich, Flächen für die Flugzeugenteisung, eine Schneedeponie sowie Entwässerungsanlagen entstehen. Die Maßnahmen kosten etwa 300 Millionen Euro.

Einsicht mit Termin

Dafür ist ein Planänderungsverfahren notwendig, dass der Flughafen bei der Landesdirektion Sachsen im Oktober beantragt hat. Im Rahmen dessen können Bürger und Bürgerinnen Einzelheiten zur Planung ab dem 16. November für einen Monat in 17 Rathäusern einsehen und ihre Einwände formulieren. Unter Einhaltung der Hygieneregeln und nach vorheriger Terminvereinbarung ist dies in den Rathäusern Krostitz, Rackwitz und dem Technischen Rathaus Delitzsch sowie in der Gemeindeverwaltung Wiedemar in Kyhna und der Außenstelle des Bauamts in Wiedemar zu den bekannten Öffnungszeiten möglich.

Außerdem kann Einsicht in Leipzig, Schkeuditz, Taucha, Jesewitz, Eilenburg und Thallwitz genommen werden. Zusätzlich werden die Unterlagen ab dem 16. November auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen bereitgestellt. Diese finden sich im Bekanntmachungsportal, Rubrik Infrastruktur/Raumordnung unter der Adresse www.lds.sachsen.de/bekanntmachung.

Bis Februar 2020 Zeit für Einwände

Alle Bürger haben bis einschließlich 15. Februar 2021 die Möglichkeit, Anregungen, Bedenken und Hinweise zum Vorhaben vorzubringen. Die Auslegungskommunen und die Landesdirektion Sachsen nehmen diese entgegen.

Von mhs