Delitzsch wird durch den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle voraussichtlich weit mehr von Fluglärm betroffen sein als bisher. Zu dieser Einschätzung kommt ein Delitzscher, der sich mit Sorge an die Fraktionen des Delitzscher Stadtrates gerichtet hat, seinen Namen aber vorerst nicht in der Zeitung lesen möchte. Besonders die kurze Nordabkurvung könnte seinen Ausführungen zufolge, die sich auf die aktuelle Version der Pläne beziehen, unter gewissen Bedingungen ähnliche Auswirkungen mit sich bringen wie die kurze Südabkurvung für Leipzig.

Erhöhtes Nachtfluggeschehen ist bereits wahrzunehmen

In der Anfrage an die Fraktionen, die der LVZ vorliegt, schreibt der Delitzscher, dass im Gegensatz zu Leipzig und Schkeuditz, die bereits versucht haben, die Frist des Verfahrens mit dem ausführlichen Titel „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ (15. Planänderung) aufgrund der Corona-Situation zu verschieben, der Stadtrat Delitzsch sich bisher nicht gegenüber der federführenden Landesdirektion Sachsen geäußert habe. Er vermutet, dass in Delitzsch möglicherweise die Auffassung bestehe, dass die Stadt von den Folgen des Ausbaus unberührt bleibe. In konkreten Erläuterungen macht er deutlich, dass dies nicht so sei.

Auf LVZ-Anfrage schätzt Delitzschs Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) ein, dass sich mit dem „beantragten Ausbau des Flughafens die Zahl der Frachtflüge und der damit verbundene Lärm, auch nachts, erhöhen wird“. Die konkreten Auswirkungen seien aus Sicht der Stadtverwaltung anhand der Antragsunterlagen für die Stadt Delitzsch aber ungenügend dargestellt, auch vor den bereits derzeit wahrnehmbaren Nachtfluggeschehen. Die Stadt Delitzsch und ihre Ortsteile werden weder bisher noch zukünftig als Nachtschutzzonen ausgewiesen.

In dieser Hinsicht bedarf es der Nachbesserung des Antrages, sagt Schöne. Zumindest bis die Aussage nachvollziehbar sei, dass durch die Erweiterung des Frachtflughafens die vor allem in der Nacht vorgegebenen Lärmschutzziele eingehalten werden, könne dem Antrag nicht gefolgt werden. Die Verwaltung empfiehlt daher dem Stadtrat, sich dieser Bewertung in Form eines Beschlusses in der Januarsitzung anzuschließen, sagt Schöne.

Pläne für den Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle. Quelle: Patrick Moye

Schützen, nicht verhindern

Unabhängig davon haben Bürger noch bis einschließlich 15. Februar Zeit, um bei der Landesdirektion mögliche Hinweise und Bedenken einzureichen. Die Stadtverwaltung könne ihren Einwohnern bei der Abfassung der Einwendungen nicht behilflich sein. Den vorsprechenden Delitzschern, die Einsicht in die mehrere hundert Seiten umfassenden Antragsunterlagen nehmen wollen, werde seitens des Bauplanungsamtes „selbstverständlich“ geholfen, sich darin zielführend einzulesen, sagt Schöne. Formulierungshilfen bietet aber beispielsweise die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“, die Mitglied in der Bundesvereinigung gegen Fluglärm und über das Internet aufrufbar ist, an.

Der Prognosefall 2032 zeigt, dass der Fluglärm und auch das Nachtschutzgebiet nah an Delitzsch grenzen werden.Gebiete außerhalb der vom Flughafen Leipzig-Halle aufgezeigten Linien bedeuten jedoch nicht, dass in diesen kein Fluglärm vorherrscht, sondern, dass diese Gebiete nach dem Gesetz nicht schutzwürdig sind. Der angrenzende Stadtbereich von Delitzsch wird somit nach aktuellem Stand voraussichtlich stark, aber nicht schutzrelevant betroffen sein. Quelle: Screenshot/www.lds.sachsen.de

Der Delitzscher Bürger, der sich nun an die Stadträte wandte, werde seine Bedenken ebenfalls an die Landesdirektion richten. Es gehe ihm aber nicht darum, Entwicklungen am Flughafen zu verhindern, sondern um maximalen Schutz der Anrainer, betont er. Denn diese würden erfahrungsgemäß vom Flughafen, den Planungsbehörden und der Deutschen Flugsicherung stark vernachlässigt werden.

