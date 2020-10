Delitzsch

Der Flughafen Leipzig-Halle kündigte im Januar dieses Jahres die Erweiterung seines Vorfeldes an. Geplant ist unter anderem, dass die Standplatzkapazitäten für Flugzeuge im Bereich des DHL-Hubs von derzeit bis zu 60 auf knapp 100 erhöht werden. Zudem sollen zwei Rollweg-Anbindungen an diesen Bereich, Flächen für die Flugzeugenteisung, eine Schneedeponie sowie Entwässerungsanlagen entstehen. Die Maßnahmen kosten etwa 300 Millionen Euro.

Flughafen stellt Antrag

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, muss der Flughafen ein Planänderungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen beantragen. Wie der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos), der gleichzeitig Vorsitzender der Fluglärmkommission für den Leipziger Flughafen ist, nun informierte, sei dies am 12. August geschehen. Ursprünglich war dieser Schritt bereits zum Ende des ersten Quartals 2020 geplant. Aktuelle prüfe die Direktion die Unterlagen. Danach, im Rahmen des Verfahrens, bekommen Betroffene die Möglichkeit, ihre Einwände zum Vorhaben zu formulieren.

Anzeige

Steffen Schwalbe (parteilos) ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz und seit 2019 Vorsitzender der Fluglärmkommission am Flughafen Leipzig. Quelle: Mathias Schönknecht

Kommunen und Landesdirektion nehmen Bedenken entgegen

Wie die Landesdirektion nun mitteilt, liegen die Antragsunterlagen mit den Einzelheiten zur Planung ab dem 16. November für einen Monat zur Einsichtnahme in 17 Rathäusern öffentlich aus. In der Region um Delitzsch sind das Delitzsch, Rackwitz, Krostitz und Wiedemar. Außerdem kann Einsicht in Schkeuditz, Leipzig, Taucha, Jesewitz, Eilenburg und Thallwitz genommen werden. In Sachsen-Anhalt werden die Unterlagen in Kabelsketal, Schkopau, Halle, Merseburg, Bad Lauchstädt, Landsberg und in Sandersdorf-Brehna ausgelegt.

Zusätzlich werden die Unterlagen ab dem 16. November 2020 auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen bereitgestellt. Diese finden sich im Bekanntmachungsportal, Rubrik Infrastruktur/Raumordnung unter der Adresse http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung.

Rackwitz und Schkeuditz lassen Ausbaupläne prüfen

Alle Bürger haben bis einschließlich 15. Februar 2021 die Möglichkeit, Anregungen, Bedenken und Hinweise zum Vorhaben vorzubringen. Die Auslegungskommunen und die Landesdirektion Sachsen nehmen diese entgegen.

Schwalbe erklärte wie bereits zu Jahresbeginn, dass sich die Gemeinde Rackwitz zusammen mit der Stadt Schkeuditz juristisch und baurechtlich von externen Experten bei der Prüfung des Verfahrens beraten lassen wird.

Mehr zum Thema

Von mhs