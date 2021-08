Löbnitz

„Wir reden nicht nur, wir kochen.“ Das hat sich der Förderverein der Löbnitzer Grundschule in Sachen gesunder Ernährung für Kinder vorgenommen. Und er hofft auf viele Stimmen beim Online-Voting, das jetzt startet. Damit eine kindergerechte Küche eingebaut werden kann, hat er sich bei der Aktion Förder-Penny beworben. In der ersten Runde hat es geklappt: 2000 Euro sind sicher. Aber damit ist die Küche nicht bezahlt. Und die Löbnitzer haben das Glück, zu einer der drei Gewinner-Organisationen in der Nachbarschaftsregion zu gehören. Bis zum 11. September entscheidet sich auf www.foerderpenny.de, welcher Verein im kommenden Jahr die Aufrundungsspenden der Penny-Märkte in der Region bekommt.

Die Löbnitzer wissen um die starke Konkurrenz. Sie hoffen, es klappt trotzdem. Dann könnte die Vorbereitungsküche um- und die Kinder-Küche in diesen Raum einziehen, zeigt Sandra Merkel vom Förderverein. Es soll zwei Herde geben und Arbeitsflächen mit unterschiedlichen Höhen, teils auch für Rollstühle unterfahrbar, damit alle Kinder mitarbeiten können.

Im Ferien-Hort wurden neulich Planeten-Kekse gebacken. „Aus der Beeren-Ernte aus dem Naschgarten hatten wir Fruchtsalat gemacht“, zählt Hortleiterin Daniela Dittrich mit den Kindern auf. In deren extra Küche soll es um mehr gehen: Wer selbst kocht, lernt Lebensmittel, ihre Herkunft und Herstellung besser wertzuschätzen. Er lernt gesunde Ernährung, argumentiert der Förderverein. „Wir bringen Mädchen und Jungen in die Küche, in den Supermarkt, auf den Bauernhof“, erklärt Sandra Merkel. Auch Kontakt zu Ernährungsberatern ist aufgebaut. Da könnten Smoothies gemixt, kann das Unterrichtsthema Kartoffel ganz praktisch vertieft werden. Geplant sind ebenso Kochkurse mit den Landfrauen. Auch die Eltern hätten etwas davon. Für sie könnten Gesunde-Pausenbrot-Kurse in geselliger Runde stattfinden.

Von Heike Liesaus