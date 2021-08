Fördermittel für neues Feuerwehrauto in Badrina

Badrina

Der Robur LO mit dem Baujahr 1985 hat bald ausgedient bei der Freiwilligen Feuerwehr Badrina. Die Zeichen stehen gut, dass ein neues Löschfahrzeug (LF) kommt und den 1987 in Dienst gestellten Oldie ersetzen kann. Am Mittwoch jedenfalls gab es den entsprechenden Fördermittelbescheid, damit der Platz im Depot bald von einem modernen Löschfahrzeug belegt ist.

Noch einiges zu tun

201 000 Euro sind in diesem Bescheid verzeichnet. Im Rahmen einer Sammelbeschaffung mit zwei weiteren Freiwilligen Feuerwehren will Schönwölkau das LF besorgen. Sammelbeschaffung heißt: Mehrere Feuerwehren unterschiedlicher Kommunen beschaffen zusammen ein Fahrzeugmodell, dabei ist auf Baugleichheit zu achten. Die konkreten Absprachen dazu laufen gerade noch. Voraussichtlich Ende 2022, eher Anfang des Jahres 2023 werde dieses neue LF dann tatsächlich auch im Gerätehaus stehen, so Landkreis-Dezernent Jens Kabisch. Es würden bis dahin noch einige Schritte erfolgen, die erstmal nicht sichtbar sind. Unter anderem ist die Ausschreibung und die Bestellung vorzubereiten, letztlich entscheidet das Innenministerium über die Sammelbeschaffung.

Und auch schon vor der Übergabe des Fördermittelbescheids sei sehr viel kaum sichtbare Arbeit geleistet worden von Feuerwehrleuten und Gemeindeverwaltungsteam, lobte Kabisch: „Die Gemeinde Schönwölkau hat ihre Hausaufgaben gemacht.“ Ein neues Fahrzeug sei natürlich wichtig für den Branschutz, es sei letztlich aber mehr als nur ein Auto. Moderne Technik sei eine Motivation für die Engagierten in der Freiwilligen Feuerwehr und ein Anker des Ehrenamts. „Wir sind darauf angewiesen, dass sie ihre Freizeit opfern“, richtete sich der Dezernent an die Badrinaer Kameradinnen und Kameraden. „Ich hoffe, dass sich das neue Auto die Reifen platt steht und am besten gar nicht zu Einsätzen muss“, hofft Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), dass Schönwölkau von schlimmen Ereignissen verschont bleibt.

