Fokolar-Bewegung in Zwochau: Die unbekannte Welt nebenan

Zwochau

„Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich.“ Dieser Satz steht im Kapitel 28 der Apostelgeschichte und wurde im Januar 2020 als „Wort des Lebens“, das die Fokolar-Bewegung jeden Monat für sich neu bestimmt, ausgewählt, sagt Hermann Schweers. Zusammen mit Gertraud Budig erklärt der 76-Jährige zwar nicht „ungewöhnlich“, doch geduldig und ausführlich, was das Leben in der Zwochauer Gemeinschaft ausmacht und welches besondere Ereignis an diesem Wochenende bevorsteht.

Verbindung über den Glauben hinaus

Schweers und Budig gehören zur Gemeinschaft der Fokolare, die in der katholischen Kirche beheimatet und anerkannt ist. Beide zählen zu den rund 3500 Mitlgiedern, die es im gesamten Bundesgebiet in etwa gibt. Der Begriff „focolare“ heißt so viel wie Herdfeuer und soll die Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit beschreiben, sagt Budig. Ein Hauptanliegen der Bewegung sei, „Dialoge mit anderen Religionen, aber auch mit Nicht-Gläubigen zu führen“, erklärt die 72-Jährge. In dem Wiedemarer Ortsteil zeugen die „Zwochauer Gespräche“, in denen Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen seit über 20 Jahren aktuelle gesellschaftliche Themen diskutieren, davon. Im kommenden Oktober wird es wieder ein Gespräch geben, blickt Schweers voraus.

DasZwochauer Begegnungszentruman der Halleschen Straße, das intern auch die Bezeichnung Mariapoli-Zentrum trägt, gibt es seit den 1960er-Jahren. Aktuell leben um die 20 Menschen in der Gemeinschaft, darunter jeweils fünf Frauen in einem Frauen-Fokolar und Männer in einem Männer-Fokolar. Alle verbindet neben dem Glauben eine Gütergemeinschaft und das eher fortgeschrittene Alter. Denn im Zwochauer Fokolar seien alle über 60 Jahre alt, sagt Budig.

Zukunft der Zwochauer Bewegung im Blick

Eine der Herausforderungen für die kommenden Jahre sei vor allem einen Weg zu finden, wie sich die Einrichtung mit seinem für 250 Personen geeigneten Saal, den Tagungsräumen, der eigenen Küche, dem Nebengebäude mit 23 Einzel- und Mehrbettzimmern und der Kirche selbst tragen kann, erklärt Gertraud Budig. Aktuell werden die Räumlichkeiten von verschiedenen Institutionen genutzt. Unter anderem führe die Bundeswehr ihren Ethikunterricht in Zwochau durch.

Die Fokolar-Bewegung Gründung: 1943 in Trient ( Norditalien ) durch Chiara Lubich (1920-2008) als „Werk Mariens“, 1962 anerkannt von der katholischen Kirche

( ) durch (1920-2008) als „Werk Mariens“, 1962 anerkannt von der Ziel: Einheit und Geschwisterlichkeit in der Welt durch Dialog in der katholischen Kirche , mit Christen anderer Konfessionen, mit Anhängern anderer Religionen und mit Menschen ohne Religion

, mit Christen anderer Konfessionen, mit Anhängern anderer Religionen und mit Menschen ohne Religion Spiritualität: Evangelium als Grundlage und Orientierung, ausgerichtet auf Gemeinschaft, Bezug zum täglichen Leben

Verbreitung: Aktuell ist die Fokolar-Bewegung in 182 Ländern aktiv

Zugehörigkeit: in Deutschland werden der Bewegung 35 000 Menschen, davon 3500 Mitglieder, zugeordnet. Weltweit wird die Mitgliederzahl auf etwa 120 000 Menschen geschätzt

werden der Bewegung 35 000 Menschen, davon 3500 Mitglieder, zugeordnet. Weltweit wird die Mitgliederzahl auf etwa 120 000 Menschen geschätzt Organisation: an Spitze laut Statut immer eine Frau, 90 territoriale Einheiten weltweit

Internet: www.fokolar-bewegung.de

Die Geschichte der Bewegung reicht bis zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts zurück. Gegründet wurde die Fokolar-Bewegung 1943 von der 23 Jahre zuvor in Trient geborenen und 2008 verstorbenen Italienerin Chiara Lubich. Um ihren 100. Geburtstag zu feiern, widmet die Zwochauer Gemeinschaft ihren Neujahrsempfang am 19. Januar der Gründerin. Zwischen 15 und 17 Uhr soll es einen Festakt im Begegnungszentrum geben. Für den 4. Juli plant die Bewegung ein ganztägiges Sommerfest an verschiedenen Orten im gesamten Dorf. Zu beiden Terminen seien alle Interessierten freundlich eingeladen.

Es wird darum gebeten, sich zum Neujahrsempfang via Telefon: 034207 73786 oder Mail: willkommen@bz-zwochau.de anzumelden.

Von Mathias Schönknecht