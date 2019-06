Delitzsch

Neues Bündnis für Delitzsch: Die Stadträte der Freien Wählergemeinschaft (FWG) und der Bürgerinitiative Menschenskinder Delitzsch (BIM) haben im Zuge ihrer guten Kommunalwahlergebnisse beschlossen, eine gemeinsame Fraktion im Delitzscher Stadtrat zu bilden. Die BI konnte gleich bei ihrem Wahldebüt einen Sitz im Stadtrat erringen, die Freien Wähler legten um ein Mandat auf sieben Sitze zu. Die Bürgerfraktion ist damit nun auf Augenhöhe mit der CDU, die nur noch acht Sitze statt vorher elf haben wird.

Freie Wähler-Chef übernimmt Führung

Zum Vorsitzenden der neuen Fraktion FWG/BIM wurde der bisherige Freie Wähler-Chef Uwe Bernhardt gewählt; als dessen Stellvertreter wurden Cathrin Epperlein (FWG) und Dirk Koltermann (BIM) bestimmt. „Neben diesem neuen Bündnis wird man in geeigneten Sachfragen fraktionsübergreifend das Gespräch mit dem gewählten Stadtrat der Grünen suchen“, kündigt die neue Fraktion an.

Fraktion will ehrliche Politik für Delitzsch

„Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit ohne ideologische Scheuklappen. Die neue Fraktionen ist Ausdruck der sich verändernden kommunalpolitischen Kräfteverhältnisse in der Stadt Delitzsch. Unser Ziel ist, es eine ehrliche und bürgernahe Politik im Stadtrat zu betreiben“, so Uwe Bernhardt. „Wir sind sicher, auf der einen Seite mit der FWG einen starken Partner zu haben und auf der anderen Seite trotzdem unsere Identität wahren zu können“, so Dirk Koltermann. Zusammen werde man pragmatisch an einer modernen und zukunftssicheren Stadt arbeiten.

Von lvz