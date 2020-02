Frauentagsfeier im Delitzscher Bürgerhaus wird abgesagt

Delitzsch

Aufgrund der momentanen Unplanbarkeiten hinsichtlich der Räumlichkeiten im Bürgerhaus und der damit verbundenen Neu-Ausrichtung des Caterings hat sich der Vorstand des Soziokulturellen Zentrums (SKZ) entschieden, die Frauentagsfeier zumindest für dieses Jahr auszusetzen.

Höhepunkt fällt weg

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, schließlich stellt die Frauentagsfeier einen Höhepunkt der jährlichen Veranstaltungsplanung des Soziokulturellen Zentrums in Delitzsch dar. Da wir allerdings eine Frauentagsfeier in gewohnter Qualität bieten wollen, ohne dabei mögliche Abstriche am Umfang der Leistungen machen zu müssen, haben wir uns nach längerer und gründlicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen“, so SKZ-Geschäftsführerin Christiane Metko-Mertens. Das Zentrum will den Frauentag 2020 trotzdem würdigen: Am Dienstag, dem 10. März, wollen SKZ-Mitarbeiterinnen Frauen auf dem Delitzscher Markt mit einer kleinen Aufmerksamkeit begegnen.

Stadt übernimmt vorerst ohne Gastronomie

Das Bürgerhaus wird vom derzeitigen Pächter Ende des Monats aufgegeben. Es hat sich weder ein neuer Pächter noch ein Käufer gefunden. Auch einen freier Träger, der übernehmen würde, ist nicht in Sicht. Da etliche Vereine und Verbände aufs Bürgerhaus als Treff- und Auftrittsmöglichkeit angewiesen sind, hat der Stadtrat entschieden, dass die Stadtverwaltung den Fortbestand des Hauses ab 1. März gewährleistet. Ausgenommen sind aber der Küchen- und Restaurantbetrieb.

Von lvz