„Freedom Day“ verschoben: Was das für Delitzscher und Eilenburger bedeutet

Delitzsch/Eilenburg

Am 20. März sollten die meisten der Corona-Regeln wegfallen. Ein sogenannter Freedom Day fällt nun aber mit dem neuen Infektionsschutzgesetz aus. Sachsen hält an den Corona-Beschränkungen ebenfalls weitgehend fest, auch an der Maskenpflicht. Lockerungen sind nur für Kontakte, Veranstaltungen und Versammlungen vorgesehen. Finden Delitzscher und Eilenburger die Beibehaltung der Maßnahmen richtig? Was hatten sie sich für die Zeit danach vorgenommen und was macht das mit ihren Plänen? Wir haben uns einmal in den beiden Städten umgehört.

David Sprengel, Eilenburg

„Wenn es nach mir geht, können und sollen die Maßnahmen noch weiter verlängert werden“, sagt David Sprengel, der in Eilenburg mit seiner kleinen Tochter unterwegs ist. Seiner Meinung nach gibt die Lage einen allgemeinen Freedom Day nicht her. „Sonst haben wir bald Inzidenzen von 3000, 4000 – oder einen neuen Lockdown“, befürchtet er. Wer gegen die Maßnahmen protestieren wolle, habe die Freiheit, das zu tun.

Kathrin Begander, Delitzsch

Kathrin Begander aus Delitzsch. Quelle: Ina Wildführ

„Der Freedom Day ist für mich Makulatur, um Menschen in Ruhe und Sicherheit zu wiegen, während durch Politik und Medien weiterhin Angst geschürt wird“, sagt die Delitzscherin Kathrin Begander, die als Betreuerin für Demenzkranke arbeitet. „Für mich sind Freiheit und Selbstbestimmung nicht verhandelbar. Deshalb bedarf es auch keines ,Freiheitstages’, an dem uns scheinbar Rechte zurückgegeben werden. Tag der Freiheit ist, wenn die Spaltung endet.“

Gelinde und Frank Lipfert, Eilenburg

„Schwierig“, sagt Gelinde Lipfert, die mit ihrem Mann Frank den Eilenburger Markt quert. „Ich finde leichte Lockerungen auf der einen Seite gut – immer dann, wenn das Infektionsrisiko ohnehin gering ist.“ Die Maßnahmen in Innenräumen aufrecht zu erhalten, halte sie allerdings für richtig – besonders angesichts der hohen Corona-Zahlen. „Wir haben vielleicht noch nicht mal den Höhepunkt dieser Welle erreicht. Und drinnen ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch.“ Pläne muss das Paar wegen der zurückgenommenen Lockerungen nicht verschieben. „Uns betrifft es als Rentner nicht so sehr, wir sind recht zurückgezogen“, sagt Frank Lipfert. Für die jungen Leute tue es ihm allerdings leid.

Ines Mingram, Zwochau

Ines Mingram aus Zwochau. Quelle: Ina Wildführ

Ines Mingram aus Zwochau gesteht: „Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, da der Staat täglich Änderungen bringt. Ich habe jegliches Vertrauen in dieses System verloren, da mir immer mehr bewusst wird, wie sehr ich belogen werde“, erklärt die ehemalige Fremdsprachenkorrespondentin bei einer Fluggesellschaft, die jetzt im Ruhestand ist. „Am 7. November 2020 war ich in Leipzig zur Demo“, dort habe sie erleben müssen, wie aggressiv die Polizei teilweise war. „Die Krönung folgte zwei Wochen später, wo in Berlin Wasserwerfer gegen uns eingesetzt wurden. Beim Aussteigen aus dem Bus wurden wir sofort von Polizei in schwarzen Uniformen umstellt und die Personalien aufgenommen. Welche Freiheit ist an solch einem Tag gemeint?“

Doreen S., Eilenburg

Doreen S. hätte sich dagegen einen „Freedom Day“ gewünscht. Die Schutzmaßnahmen hält sie für „totalen Blödsinn“. Trotz Impfung würden sich in ihrem Umfeld viele Leute anstecken. „Da ist es doch besser, das geht einmal komplett durch,“ findet die 38-jährige Eilenburgerin, die sich auf Unternehmungen mit ihren Kindern gefreut hatte – ohne häufiges Testen.

Helgard Allar, Delitzsch

Helgard Allar aus Delitzsch. Quelle: Ina Wildführ

„Es ist wichtig und natürlich, dass uns diese Rechte alle zurückgegeben werden“, stellt Helgard Allar aus Delitzsch fest. „Diese Rechte wurden über Jahrhunderte erkämpft und müssen immer gültig sein“, so die 75-jährige Rentnerin, die früher als Krankenschwester arbeitete. „Angebrachte Einschränkungen in bestimmten Situationen sind in Ordnung, wie zum Beispiel das Tragen der Schutzmasken im Fahrstuhl oder bei körpernahen Dienstleistungen. Aber bei Kindern ist es vollkommen unangebracht. Da ist die natürliche Immunisierung besser.“

Von Ina Wildführ, Hanna Gerwig und Mathias Schönknecht