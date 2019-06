Delitzsch

Sie standen nicht einmal auf der Tagesordnung, und doch haben das Freibad und das geplante Sportbad erneut für Diskussionen im Delitzscher Stadtrat am Donnerstagabend gesorgt. Gerade jetzt bei sommerlichen Temperaturen wird immer wieder Kritik an den Öffnungszeiten laut – denn das Bad hat zwei Tage zu, egal wie heiß die sind.

Delitzscher Bad zwei Tage pro Woche zu

Die Öffnungszeiten werden damit in dieser Mitte Mai gestarteten Saison nicht nur wie bereits seit einigen Jahren gewohnt erneut täglich verkürzt, die Zahl der Schließtage musste weiter erhöht werden. „Aufgrund der angespannten Personalsituation gibt es in dieser Saison zwei Schließtage pro Woche“, teilte die Stadtverwaltung kurz vor Saisonstart mit. Geöffnet ist das Bad nun mittwochs bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den vergangenen Jahren war nur am Montag ein Schließtag eingerichtet worden. In den Vorjahren war bereits am Montag zu. Und früher öffnete die Elberitzmühle täglich sonst um 9 Uhr beziehungsweise Dienstag und Donnerstag sogar schon ab 8 Uhr für das beruhigte Schwimmen. An den jetzigen Öffnungszeiten wird nicht gerüttelt. Auch bei bestem Wetter bleibt das Bad Montag und Dienstag zu. Das stößt auf Kritik. So fragte Erzieher Mario Riesel, der bei der Kommunalwahl für die Freien Wähler für den Stadtrat kandidiert hatte, am Donnerstagabend in der Bürgerfragestunde, ob auch für den Schwimmunterricht der Fröbelschule nur diese Regelöffnungszeiten gelten oder Ausnahmen möglich sind. Die Personalsituation lasse nichts anderes zu, argumentierte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) erneut. „Wenn Sie einen Rettungsschwimmer kennen oder selbst einer werden wollen, bitte“, so der OBM. In den vergangenen Jahren hatte Delitzsch stets Probleme, genügend Personal zu finden. Und ist damit nicht allein: Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister geht davon aus, dass in ganz Deutschland 2500 Rettungsschwimmer fehlen und es daher zu Einschränkungen kommt.

Stadt findet nicht genug Personal

Die Stadt bemühe sich um Personal, beteuerte das Stadtoberhaupt, doch es sei schwierig, Leute für die kurze Saison im Elberitzbad zu finden – sie dauert nur bis Mitte September. Obwohl man ausreichend Gespräche gesucht habe, könne man schon diesen Öffnungszeiten nur gerade so nachkommen. Zudem gibt es nun nur eine Fachkraft für Bädertechnik im Elberitzbad. Diese muss aber immer da sein, wenn das Bad geöffnet hat. Damit bewege man sich am Rande dessen, was arbeitsrechtlich zulässig ist. „Wir können froh sein, dass es nur zwei Schließtage gibt“, so Manfred Wilde.

Politik in Sorge

Vor allem die Fraktion der Freien Wähler hält am Elberitzbad fest, hat zum Beispiel 2018 zum kommunalpolitischen Anbaden geladen Quelle: Christine Jacob

Dass es noch weitere Schließtage geben wird, ist seit Langem die Sorge der Freien Wählergemeinschaft in Delitzsch. Dahinter, so die Vermutung, stecke der Versuch, den Leuten langsam und schleichend das Bad zu entziehen und weiter Akzeptanz für den Neubau des Sport- und Ganzjahresbades in der Sachsenstraße zu schaffen. Nach dem Baubeschluss Ende vergangenen Jahres hatte der Stadtrat im April bereits den Zuschlag für die Objektplanung von Gebäude, Innenräumen und Freianlagen an ein Planungsbüro vergeben. Stimmenthaltungen kamen von den Freien Wählern. Der Neubau eines Sportbades kann laut Stadtverwaltung bis 2022/23 Wirklichkeit werden. Voraussetzung dafür, dass das Bad gebaut wird, ist gemäß Baubeschluss die Einhaltung eines Kostenrahmens von 16 Millionen Euro.

Von Christine Jacob