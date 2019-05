Delitzsch

Die Andeutungen und Befürchtungen haben sich bestätigt: Die diesjährige Freibadsaison in Delitzsch bringt noch einmal Einschränkungen mit sich, weil die Öffnungszeiten weiter reduziert werden müssen.

Das Freibad öffnet zwar am 17. Mai 2019 pünktlich seine Pforten und bleibt voraussichtlich bis 15. September geöffnet, doch es bleibt dennoch weniger Zeit zum Baden. „Aufgrund der angespannten Personalsituation gibt es in dieser Saison zwei Schließtage pro Woche“, teilt die Stadtverwaltung mit. Geöffnet ist das Bad ab 17. Mai mittwochs bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den vergangenen Jahren war nur am Montag ein Schließtag eingerichtet worden.

Delitzsch findet nicht genug Personal

Mit der Personalfindung hatte die Stadt schon in den vergangenen drei Jahren Probleme, weshalb die Öffnungszeiten bereits in der Vergangenheit reduziert werden mussten. So öffnete das Bad zuletzt also nur noch Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr statt sieben Tage die Woche. Auch die täglichen Badezeiten mussten mangels Personal reduziert werden. Früher öffnete die Elberitzmühle sonst um 9 Uhr beziehungsweise Dienstag und Donnerstag sogar schon ab 8 Uhr für das beruhigte Schwimmen.

Stadt muss viel investieren

Zudem nehmen nach Aussage der Stadtverwaltung von Jahr zu Jahr die Schäden zu, so mussten und müssen vor der Saison 2019 noch etliche Fliesenreihen und mehr repariert werden. Wegen dieser Schäden und Reparaturen gab es in den vergangenen Jahren sogar schon spätere Saisonstarts zum Beispiel für das Nichtschwimmerbecken.

