Freie Wähler Delitzsch wollen nächsten OBM stellen

Knapp zwei Jahre vor der Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch stehen ab sofort die Zeichen auf Wahlkampf. Die Freien Wähler wollen einen Kandidaten stellen und den Chefposten im Rathaus übernehmen. Nur wer der Konkurrent für den Amtsinhaber Manfred Wilde (parteilos) ist, wollen sie noch nicht verraten. Oder wird es eine Kandidatin? Denn das F in Freie Wähler könnte auch für Frau stehen.

Frauenanteil steigt

Wieder haben laut dem Vorsitzenden der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Uwe Bernhardt, zwei Frauen den Weg zur FWG gefunden. Frauenförderung ist eines der großen Ziele des Vorsitzenden, und das ist nachweislich kein PR-Gag. Als Bernhardt vor über zehn Jahren bei den Freien Wählern in Delitzsch einstieg, galten die als Altherren-Verein mit acht Mitgliedern. Heute sind es 48 aktive Mitglieder und knapp die Hälfte von ihnen ist weiblich. „Diesem Umstand ist nunmehr auch in Hinsicht auf die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch Rechnung zu tragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der FWG zu ihrer jüngsten Mitgliederversammlung. Wird der OBM-Kandidat also weiblich sein?

Einstimmig für Kandidaten entschieden

In der Versammlung hat man sich am Donnerstagabend einstimmig dafür entschieden, einen eigenen Kandidaten für die 2022 anstehende Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch zu nominieren. Die offizielle Nominierung soll erst in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgen, weshalb sich die FWG auch auf LVZ-Nachfrage hinsichtlich des Namens bedeckt hält. Es ist vieles möglich. Schon einmal hatte die FWG mit Olaf Quinque zur letzten Wahl 2015 einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt – eher unwahrscheinlich, dass es der damals unterlegene Quinque nochmals versucht. Es gibt mit den FWG-Frauen wie der seit Jahren in der Kommunalpolitik erfahrenen Cathrin Epperlein oder auch „jungen Wilden“ wie Nicole Eberhardt und Kathleen Pötschke – um nur ein paar der vielen Namen zu nennen – interessante Kandidatinnen.

FWG-Chef selbst wahrscheinlichster Kandidat

Es könnte letztlich der Sprachgebrauch in der Pressemitteilung der FWG sein, der es verrät. Der Vorsitzende, derzeit Leiter des Standesamtes der Stadt Leipzig und Diplom-Verwaltungswirt, ist studierter Deutschlehrer und bekannt nicht nur als Verfasser solcher Mitteilungen, sondern vor allem als Liebhaber des korrekten Sprachgebrauchs. Formulierungen wie „Die Delitzscher Freien Wähler legen Wert auf die Feststellung, dass der Kandidat parteiübergreifend agieren wird.“ lassen vermuten, dass der OBM-Kandidat tatsächlich ein Mann sein wird. Am wahrscheinlichsten darf derzeit gelten, dass „der Kandidat“ eben jener Uwe Bernhardt selbst sein wird.

Zur Person Uwe Bernhardt ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Von Haus aus ist der Delitzscher Deutschlehrer, studierte nochmals bis zum Diplom-Verwaltungswirt. Seit 1994 arbeitet er in der Stadtverwaltung Leipzig, war dort lange im Personalamt tätig und ist seit 2014 Leiter des Standesamtes. Er ist Vorsitzender des Fraktionsbündnisses aus Freien Wählern und der Bürgerinitiative Menschenskinder im Delitzscher Stadtrat, er hat zudem zahlreiche weitere politische Ämter inne.

Schon vor zwei Jahren hatte der heute 57-Jährige angekündigt, dass die Freien Wähler 2022 einen OBM-Kandidaten stellen – „einen oder eine, die es mit Wilde aufnehmen kann“ hieß es damals. Diese Beschreibung trifft auf Bernhardt mit seiner langjährigen Verwaltungserfahrung und seinem politischen Geschick zwischen Markigkeit und Diplomatie zu.

Vorbereitung läuft – auch bei der Konkurrenz

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlkampagne wurde ein Koordinierungsteam aus erfahrenen Wahlkämpfern gebildet. Das Arbeitsmotto für den Wahlkampf der FWG lautet „ DELITZSCH VERPFLICHTET“.

Und der Amtsinhaber? Manfred Wilde (parteilos) selbst sagte bereits in diesem Juni auf LVZ-Anfrage, dass er es sich vorstellen kann, wieder zu kandidieren. Dem Vernehmen nach will er ernst machen.

