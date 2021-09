Freie Wähler wollen Förderung für Delitzscher Innenstadt, Verwaltung lieber Wettbewerb

Delitzsch

Es sollte eine Anregung sein. Eine Projektbewerbung für „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, ein bundesweites Förderprogramm mit 250 Millionen Euro im großen Topf, hatte die Freie Wählergemeinschaft (FWG) für die Stadt Delitzsch angeregt. Die Verwaltung aber zieht nicht mit.

Der Bund möchte im Rahmen des Projektaufrufs „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Städte und Gemeinden fördern, es geht um Konzepte und Handlungsstrategien, die Innenstädte krisenfester machen sollen. Einreichungsfrist ist Freitag, der 17. September. Doch die Verwaltung in Delitzsch zieht eine Beteiligung am Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ vor, denn: „Wenn man sich an der angesprochenen Ausschreibung beteiligen wollte, dann müssten aus städtischen Mitteln als Eigenanteil mindestens etwa 70 000 Euro aufgebracht werden. Dieser Deckungsnachweis ist im Haushalt der Stadt nicht verankert und auch nicht darstellbar“, heißt es auf LVZ-Anfrage von der Verwaltung.

Schon mehrfach Preisgelder bekommen

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Delitzsch erneut an „Ab in die Mitte!“. Die Stadt hatte schon mehrfach teilgenommen, in dem Wettbewerb auch immer wieder Preise gewonnen. So konnte mit Preisgeld aus „Ab in die Mitte!“ diesen Sommer die Lauschtour, eine digitale Stadterkundung, umgesetzt werden. Auch für die Idee „Delitzsch floriert“ mit Blumenampeln in der Innenstadt sowie für die Radstation auf dem Roßplatz gab es in der Vergangenheit schon Preisgelder.

„Hier bekommt man lediglich ein Preisgeld für ausgewählte Wettbewerbsbeiträge beziehungsweise die angemeldeten Projekte“, so FWG-Vorsitzender Uwe Bernhardt. „Langfristige, nachhaltige und integrierte Entwicklungsstrategien für die Delitzscher Innenstadt können damit nicht umgesetzt werden, sondern lediglich Einzelprojekte“, kritisiert der Oberbürgermeister-Kandidat, „schlau wäre gewesen, an beiden Möglichkeiten zu partizipieren.“ Das Preisgeld hätte man nach Vorstellung der FWG gegebenenfalls als Eigenmittel im Förderprogramm einsetzen können.

Von Christine Jacob