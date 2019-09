Freitag ist lange Nacht der Volkshochschulen

Eilenburg

In diesem Jahr feiern die Volkshochschulen ihren 100. Geburtstag. Anlässlich dessen wird es am 20. September die erste bundesweite „Lange Nacht der Volkshochschulen“ geben, an der sich auch die Volkshochschule Nordsachsen beteiligt. Unter dem Motto „zusammenleben, zusammenhalten“ wollen die Initiatoren ein deutliches Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Es wird ein kompaktes und familienfreundliches Programm geben, das für Jung und Alt geeignet ist.

Diese Kurse sind in Eilenburg geplant

17 bis 20 Uhr, Junge VHS: Seifenworkshop – Savonettes herstellen und mitnehmen. Eva Patzak erklärt, wie man Seife anfertigen kann. In diesem Workshop wird gerieben und geknetet, wobei die Kreativität bei der Auswahl von Ölen, Fetten, Blüten, Kräutern, Pflanzenessenzen, Düften oder Glitzer sich grenzenlos entfalten kann. Am Ende entstehen handfeste Seifenkugeln, die man selbst benutzen oder verschenken kann. Diese kostenlose Veranstaltung eignet sich für Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren. Bitte anmelden!

17 bis 18 Uhr: Ökologischer Landbau in Nordsachsen. Was bedeutet „bio“ und was steckt hinter diesem verbreiteten Etikett? Sylvia Praters zeigt anhand ihres Ackerbau- und Tierhaltungsbetriebs in Krippehna, wie ökologischer Landbau nach aktuellen rechtmäßigen Anforderungen funktioniert. Welche Unterschiede gibt es zum konventionellen Landbau? Und warum sind die Angusrinder am Hof Prautzsch besonders? Anschließend werden Perspektiven für den ökologischen Landbau diskutiert.

18 bis 19.30 Uhr: Das Bauhaus 1919-2019 – Vortrag und Ausstellung mit Michael Scholz-Hänsel. Nach einer kurzen Geschichte des Bauhauses mit den Stationen Weimar, Dessau und Berlin werden in diesem Vortrag verschiedene Facetten dieser Kunstschule im Jubiläumsjahr 2019 dargelegt. Dabei kommen Präsentationen in Dessau, Leipzig und Erfurt zur Sprache. Ein Schwerpunkt liegt schließlich auf dem bisher zu wenig beachteten Beitrag der Frauen am Bauhaus, der auch den Fokus vieler aktueller Publikationen und Ausstellungen bildet. Exemplarisch für diesen Punkt können die „ Bauhaus Mädels“ im Erfurter Angermuseum stehen. Anschließend wird eine hausinterne Ausstellung des Kentmann-Vereins zu Hundert Jahren Bauhaus besichtigt und mit dem Kurator diskutiert.

18 bis 19.30 Uhr, Zumba Fitness® - Open Party: Bei Zumba® gibt es eine Open Party für alle – Groß und Klein, Jung und Alt -, die an Bewegung und Tanz Freude haben. Diese Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

19 bis 21 Uhr, Big Data – Was unsere Daten über uns verraten. Ob beim Einkaufen, beim Surfen im Netz oder über die Positionsdaten unserer Smartphones: Fast überall hinterlassen wir bewusst oder unbewusst eine große Menge von Datenspuren. „Ich habe ja nichts zu verbergen“ ist dann häufig das Argument zur eigenen Beruhigung. Die Veranstaltung zeigt anhand eindrücklicher Beispiele auf, welchen Wert unsere Daten für Konzerne haben und wie gläsern wir tatsächlich schon sind. Darüber hinaus werden Ansätze für einen bewussten Umgang mit den eigenen Daten aufgezeigt. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem SVV und SAEK organisiert und ist kostenlos.

Altstadt-Rundgang in Delitzsch

Delitzsch. 20 Uhr: 1637 verteidigte Rittmeister Künigke mit einer Kompanie schwedischer Soldaten gemeinsam mit den Delitzscher Bürgern die Stadt und Delitzsch konnte dadurch vor Plünderung und Zerstörung bewahrt werden. Somit kann man sich bei diesem abendlichen Stadtbummel noch heute die Stadtkirche, interessante Bürgerhäuser sowie die Stadtmauer mit ihren Türmen ansehen und man erfährt nebenbei, was es mit Adelstanz, Schwedensignalen, Apfelbiss und Sitznischenportalen auf sich hat. Eine gute Gelegenheit für erst kürzlich zugezogene Einwohner, ihre neue Heimatstadt etwas näher kennen zu lernen.

Lesung in Taucha

Taucha. 18.30 Uhr. Lesung aus dem Buch „Wie war das für Euch? Die Dritte Generation Ost im Gespräch mit ihren Eltern“ mit anschließendem persönlichen Austausch zum Thema. Die Lesenden - Juliane Dietrich, Henriette Stapf - wurden zwischen 1970 und 1985 geboren und haben ihre Kindheit/ Jugend in der DDR verbracht. Sie engagieren sich im Netzwerk Dritte Generation Ost und betrachten seit langem das Generationenverhältnis zwischen der eigenen und der Elterngeneration. Im Anschluss an die Lesung bieten sie den Gästen die Möglichkeit, einen Ausflug in die eigene Biografie zu wagen. „Wir versuchen uns von gängigen Phrasen über die Transformationszeit und „den Osten“ zu verabschieden und nach eigenen Beschreibungen zu suchen. Wie haben wir die Transformationszeit erlebt? Wie nehmen wir das Generationenverhältnis wahr? Was fehlt uns, was bereichert uns? Was brauchen wir, um Gegenwart und Zukunft gestalten zu können?“ Der eigene, klare Blick auf die Vergangenheit und die Transformation kann so Grundlage für zukünftige generationen- und sozialisationsübergreifende Dialoge werden. Diese Veranstaltung kann das Interesse wecken sich näher mit der eigenen Biografie, der eigenen Generation und/oder den (Macht-)verhältnissen zwischen den Generationen und östlich und westlich geprägten Menschen zu beschäftigen.

Buntes Programm in Torgau

Torgau. 16 Uhr. Im Strandbad Torgau gibt es ein buntes Programm. Neben der Teilnahme an einem Volleyballturnier (Anmeldungen unter 03421/7739703, stephanie.korthals@ vhs-nordsachsen.de) kann man sich auch auf zahlreiche kostenfreie Schnupperangebote freuen, unter anderem Hatha Yoga, Pilates, Rückenfit, QiGong, TaiChi, Englisch, Fotographie, Einbürgerungstest. Als Abschluss des Abends gibt es eine Lasershow.

Anmeldung und weitere Informationen unter: vhs-nordsachsen.de

Von LVZ