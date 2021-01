Frida ist Eilenburgs erstes Baby im Jahr 2021

Eilenburg

Na, das ist doch mal ein hoffnungsvoller Jahresstart: Einige Jahre war es in der ersten Nacht des neuen Jahres auf der Geburtenstation der Eilenburger Klinik ruhig geblieben – 2021 gibt es wieder ein Neujahrsbaby. Punkt 2.34 Uhr erblickte die kleine Frida das Licht der Welt. Gesund und munter und sehr zur Freude ihrer Eltern Kirsten Paul und ihrem Mann Mike. Für die Behlitzer ist es nach zwei Töchtern (6 und 4 Jahre) das dritte Mädchen. Eigentlich sollte Frida schon am 26. Dezember auf die Welt kommen, aber die junge Dame ließ sich dann noch etwas Zeit. „Kurz vor 12 ging es los“, so die 38-Jährige. Ihr Mann kümmerte sich darum, dass die beiden Töchter gut versorgt waren und eilte dann noch rechtzeitig zu seiner Frau in die Klinik. Kurz nach halb 3 ertönte der erste Schrei des neuen Jahres. Frida – 3310 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß – war da.

Lio ist das vorletzte Baby des Jahres 2020 in der Eilenburger Klinik. Er kam am Silvestertag um 16.04 Uhr auf die Welt. Quelle: Klinik Eilenburg

In den nächsten Tagen stehen einige Geburten an

Das Team um Hebamme Franziska Franke freut sich, dass alles gut gegangen ist. Recht lebhaft wird es wohl auch in den nächsten Tagen zugehen: „Es haben sich einige Frauen angemeldet“, so die 34-jährige Leipzigerin, die seit gut einem Jahr auf der Eilenburger Geburtenstation arbeitet. Auch am Silvestertag gab es noch einiges zu tun. 16.04 Uhr erblickte Lio das Licht der Welt. Für die 29-jährige Mama Janine und ihren Mann Christopher aus Krostitz ist es das zweite Kind. Lio hat noch einen vierjährigen Bruder.

Als letztes Eilenburger Kind kam 31. Dezember um 19.40 Uhr noch ein Junge auf die Welt. Kleines Kuriosum am Rande: Sein Geschwisterchen wurde vor zwei Jahren geboren – am 24. Dezember. Damit ist die Statistik für 2020 komplett. Die weist für die Eilenburger Geburtenstation, die im letzten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feierte, 348 Mädchen und Jungen und damit im Vergleich zu 2019 ein weiteres Plus auf. Da waren es 316. Das erste Kind kam da übrigens am 5. Januar zur Welt – Lisbeth aus Wasewitz bei Thallwitz.

