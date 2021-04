Delitzsch/Pohritzsch

Zum Friseur geht es derzeit nur mit negativem Corona-Schnelltest-Ergebnis. Aber die Testzentren sind stark frequentiert. Bleibt da manches Haupt unbearbeitet? Die Erfahrung der Pohritzscherin Sybille Hartmann legt es nahe. Sie hat am Mittwochnachmittag einen Friseurtermin, aber sie zweifelte dieser Tage, ob sie es schafft, einen gültigen Test für diesen Zeitraum zu bekommen. Das Delitzscher Zentrum hat mittwochs nicht geöffnet und am Dienstagnachmittag steht ein anderer, dringender Termin im Kalender. Bei den Drogerien und Supermärkten, die sie deshalb vorige Woche in Delitzsch ansteuerte, um einen Selbsttest zu kaufen, hatte sie Pech. Zwar fand sie auch eine Apotheke, die testete, aber auch da war kein Termin vor Mittwoch zu bekommen. „Da zweifelt man schon etwas an der Welt“, so die Einwohnerin des Wiedemarer Ortsteils im Gespräch mit der LVZ.

Lesen Sie auch:

Ansturm auf Delitzscher Testzentrum: Landratsamt will nachrüsten

Kunden sagen Termine ab – Testpflicht wird Friseuren in Leipzig zum Problem

So funktioniert die neue Corona-Testpflicht für Kunden in Sachsen

Corona: Sachsens Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum Wochenstart über 200

Die meisten haben die Bescheinigung

Welche Erfahrungen wurden dieser Tage bei Friseuren in und um Delitzsch gemacht? „In der ersten Woche nach Ostern gab es die ersten zwei Tage mal vereinzelt Absagen von Terminen, als das mit den Testungen noch nicht so angelaufen war“, erklärt Ines Heinrich, Inhaberin des gleichnamigen Salons in Delitzsch. „Sie haben aber ihre Termine nur verschoben. Ansonsten kamen die meisten mit dem Testausdruck. Wir haben aber auch draußen einen Tisch stehen, wo wir für 5 Euro einen Selbsttest anbieten.“ Davon sei in der vorigen Woche aber nur drei Mal Gebrauch gemacht worden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Stephanie Qukovci von Steffis HairZ-Line in Delitzsch ist Ähnliches zu hören: „Das klappt wunderbar. Die meisten gehen zum Testen ins Bürgerhaus oder in die Apotheke.“ Sie will aber den kurzen Lehrgang zum Corona-Tester absolvieren. Dann könnte sie sich selbst testen, was sie bisher nicht darf. Außerdem könnte sie die Tests auch ihren Kundinnen anbieten.

Geplatzte Termine und positive Tests

Auf dem Land scheint die Lage tatsächlich etwas komplizierter zu sein: „Chaotisch“, fasst Sabine Holschowsly von Sabines Haarstudio in Wiedemar zusammen: „Viele wissen nicht Bescheid. Wir haben zwar den Edeka nebenan. Aber dort sind die Selbsttests immer ausverkauft. Wir müssen viele wegschicken.“ Circa ein Fünftel der Termine sei in den vergangenen zwei Wochen deshalb geplatzt. Dazu komme, dass zu ihrer Kundschaft viele ältere Menschen gehören, die Probleme mit der Handhabung der Tests haben. Oder das Ergebnis nicht erkennen können. Es seien aber auch schon Termine wegen Positiv-Testungen abgesagt worden. „Da sagt man dann schon: o.k.“ Auch Sybille Hartmann hatte am Montag noch Glück: Nach weiteren vergeblichen Versuchen in Delitzsch bekam sie zwei Selbsttests – bei einer Apotheke im sachsen-anhaltischen Brehna.

Kunden, die sogenannte „körpernahe Dienstleistungen“ in Anspruch nehmen, dazu gehören auch Friseurbesuche, müssen negative Corona-Tests vorweisen, die nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Es gelten die Bescheinigungen über Antigen-Schnelltests und die Selbstauskunft der Selbsttests, für die Formulare online unter www.coronavirus.sachsen.de unter Downloads zum Ausdrucken bereitstehen.

Von Heike Liesaus