Fristen für Schulaufnahmeuntersuchungen in Nordsachsen verschoben

Nordsachsen

Die obligatorischen Schuleingangsuntersuchungen für Schulanfänger werden 2021 im Landkreis Nordsachsen später stattfinden als üblich. Das bestätigte das Gesundheitsamt des Landkreises auf Anfrage. „Natürlich bindet die Kontaktermittlung der Personen, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde, derzeit die Kräfte im Gesundheitsamt“, erklärt Dr. Katharine Mundt vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. „Deshalb hat das Sozialministerium des Freistaates Sachsen die Frist der Einschulungsuntersuchungen bis Ende März verlängert.“ Die Untersuchungen sollen dementsprechend auch in Nordsachsen voraussichtlich bis zum 31. März nachgeholt werden.

Problem bei Förderbedarf

Ein Problem könnte sich durch die verspäteten Untersuchungen nur bei der Anmeldung des Förderbedarfs für Schulkinder ergeben, denn dieser muss im Regelfall bis spätestens 15. Januar erfolgen. „Das ist dieses Jahr bestimmt für einige Schulen schwierig“, so Mundt, „es muss eine enge Abstimmung zwischen Eltern, behandelndem Kinderarzt, Kindergarten und Grundschule erfolgen.“ In schwierigen Fällen biete das Gesundheitsamt außerdem Einzelberatungen an; die Anmeldung des Förderbedarfs könne dann bis April noch nachträglich erfolgen.

2020 Untersuchungen noch ohne Probleme

Anfang 2020 konnten die Schuleingangsuntersuchungen auf Grund der Corona-Pandemie vielerorts nur teilweise oder gar nicht durchgeführt werden. Im Freistaat Sachsen waren die Untersuchungen zum Zeitpunkt der ersten größeren Infektionsgeschehen jedoch bereits abgeschlossen.

Die Schuleingangsuntersuchung gilt als Voraussetzung für den späteren Schulbesuch. Während des letzten Kindergartenjahres wird sie in Sachsen vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst der Gesundheitsämter übernommen. Zum Programm gehören unter anderem ein Seh- und Hörtest sowie eine allgemeinmedizinische Untersuchung. Zudem werden Sprachvermögen, Feinmotorik, Koordination und Konzentrationsfähigkeit beurteilt. So müssen die Kinder Bilder ergänzen, Grafiken nachzeichnen und einen Wechselsprung demonstrieren. Der Arzt informiert die Eltern, sollten therapeutische Maßnahmen notwendig werden.

Von Robin Knies