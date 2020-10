Frivoler Reigen im Delitzscher Theater

Delitzsch

In Zeiten von Corona scheint vieles undenkbar. Theater zum Beispiel. Mit dem nötigen Abstand vor und auf der Bühne zu arbeiten? Es kann gelingen. Und man kann Corona dabei zum Thema machen, ohne dass dieses allgegenwärtige Thema dem Zuschauer zum Halse raushängt.

"Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz" zeigt, wie Theater unter Corona-Bedingungen funktionieren kann. Quelle: Christine Jacob

So geschieht es aktuell im Oberen Bahnhof Delitzsch, wo „Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz“ am vergangenen Wochenende Premiere feierte und an diesem Freitag und Samstag, sowie am 9. und 10. Oktober jeweils 20 Uhr gezeigt wird. Die Anzahl der Plätze ist auf 80 beschränkt, die Stühle stehen mit Abstand. Jeder Besucher muss einen Zettel zu seinen Kontaktdaten ausfüllen.

Theaterakademie und Baff zeigen, wie Theater in Zeiten von Corona funktionieren kann. Quelle: Sabine Eichberg

Ein Stück Zeitgeschichte

So weit das Amtliche. Nach Arthur Schnitzler und Werner Schwab haben Theaterakademie und Baff-Theater in Kooperation aus dem „Reigen“ der Geschlechter ein sehr heutiges Stück gemacht. Es erzählt vom Spiel zwischen Mann und Frau – „Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz“ beleuchtet dabei auf der „Reigen“-Basis den Kampf, vor allem Machtkampf der Geschlechter. Die Corona-Wirklichkeit kommt obendrauf. So bekommen die ohnehin abgründigen und frivolen Szenen der zehn Begegnungen und letztlich Paarungen zwischen naheliegenden Gags wie einer Klopapierschlacht und zum Glück ganz viel subtilem Witz hinter Plexiglas nochmals Fahrt.

Der sogenannte „AHA“-Effekt von Abstand, Hygiene und Alltagsmaske gerät sowohl zur schauspielerischen Herausforderung als auch zur inhaltlichen. Beides gelingt. So wird Sex gezeigt ohne Sex zu zeigen. Diese Szenen beleuchten die (zwischen)menschlichen Abgründe. Es geht um Abhängigkeiten, um Macht, um das Ausnutzen und das Benutzen. Am Ende schließt sich ein Kreis. Die Aufarbeitung der Corona-Situation geschieht dabei mit durchaus kritischen Tönen ohne schwurbelig zu werden. Spielfreude und Witz treffen das Hier und Jetzt nämlich auf eine so besondere Art, dass einem das Lachen auch mal im Halse stecken bleiben mag – und das tut genau jetzt gut. Genauso gut wie die Tatsache, dass sich nach sechs Monaten endlich jemand Corona auch mal jenseits von Kabarett ganz künstlerisch nähert. Es war wirklich an der Zeit.

Von Christine Jacob