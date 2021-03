Frühlingserwachen im Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Inzidenzwerte schwanken, noch ist nicht abschließend geklärt, unter welchen konkreten Voraussetzungen und vor allem wann genau wieder Besucher in zoologische Einrichtungen wie den Tiergarten Delitzsch dürfen. Doch eines zeichnet sich im kleinen Delitzscher Zoo ab: Es wird ein bisschen wie eine neue Welt sein, wenn man als Mensch wieder nach den Tieren schauen darf. Viele Neuigkeiten haben sich eingestellt oder werden vorbereitet, und sind hoffentlich bald für jedermann zu sehen.

Vorfreude auf Gäste

16 Wochen war die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung allein im vergangenen Jahr für Besucher geschlossenen, eine stattliche Besucherzahl von 76 000 Gästen wurde dennoch für 2020 bilanziert. Immer wieder rufen auch jetzt trotz des noch gültigen Lockdowns und trotz ungeklärter Lockerungen der Beschränkungen die Leute beim Tiergartenleiter Konstantin Ruske an und fragen, wann der Tiergarten wieder geöffnet ist. Noch muss der Chef auf unbestimmte Zeit vertrösten. Noch ist Schließzeit.

Lockdown hin oder her, das Leben in einem Zoo geht aber immer weiter. In Delitzsch sind in den vergangenen Wochen und Monaten neue Arten dazugekommen, leben sich neue Tiere ein oder sind Jungtiere geboren worden.

Die zwei Bergkängurus leben sich gerade in der neuen Umgebung ein. Quelle: Christine Jacob

Immer wieder Neues

Bei den schon lange im Tiergarten Delitzsch lebenden Bennett-Kängurus ist der Nachwuchs streng genommen schon etwa ein halbes Jahr alt, und doch erst jetzt zu sehen. Nun schauen die Kleinen immer mal aus dem Beutel, blinzeln in die Frühjahrssonne und werden sich vielleicht bald hinauswagen. Kaum so groß wie ein Gummibärchen erblicken Kängurus das Licht der Welt, krabbeln dann durchs Fell ihrer Mutter in den Beutel und reifen dort weiter heran.

Bald schon werden sich die großen und kleinen Bennett-Kängurus ihre Anlage mit zwei größeren Bergkängurus teilen. Erst am vergangenen Dienstagabend sind sie aus dem Zoo Duisburg in Delitzsch angekommen. Im wahrsten Wortsinne leben sie sich gerade Stück für Stück ein: erst der kleine Stall, dann dieser und der nächste Stallraum davor, jetzt nach einer Woche geht es dann allmählich auch in den ersten kleinen Teil des Vorgeheges. Und immer so weiter. Voraussichtlich noch diesen Monat werden sie auch das große Gehege für sich erobert haben. „Da Kängurus Fluchttiere sind, muss man sie behutsam an eine neue Umgebung gewöhnen“, erläutert Konstantin Ruske.

„In einem Zoo ist immer ein Kommen und Gehen, es ist immer Bewegung“, ergänzt der 38-Jährige. Nachwuchs aus Delitzsch wiederum kann an andere Einrichtungen abgegeben beziehungsweise getauscht werden.

Die Alpaka-Züchter Anita und Bernd Düsel gehen regelmäßig mit den Alpakas im Tiergarten Delitzsch spazieren. Tiergartenleiter Konstantin Ruske (rechts) freut sich über die Unterstützung. Quelle: Christine Jacob

Voraussichtlich Ende des Monats kommen in einem Areal auf der anderen Seite des Tiergartens schon wieder zwei neue Bewohner an. Tiergartenleiter Konstantin Ruske hat ein Pärchen Weißer Barockesel aus Stralsund beschafft, so kann im Tiergarten Delitzsch wieder eine seltene Rasse gezeigt und zum Erhalt dieser alten Haustierrasse mit weißem Fell und blauen Augen beigetragen werden. „Ich versuche, den Tierbestand noch interessanter zu machen“, erklärt Konstantin Ruske, der den Tiergarten Delitzsch bis Ende des Jahres und damit bis zur Rückkehr der Leiterin Elisabeth Wiegand aus der Elternzeit leiten wird. Konstantin Ruske war zuletzt Kurator im Magdeburger Zoo, hat im Zoo und Tierpark Berlin sowie im Leipziger Zoo gearbeitet. Seine guten Kontakte kommen dem Tiergarten Delitzsch zugute, wenn es um das Beschaffen und Tauschen von Tieren geht, Ruske kennt mindestens immer jemanden, der jemanden kennt.

Die Spornschildkröten werden demnächst in eine WG mit Gepard Tayo ziehen. Quelle: Christine Jacob

Aus Breslau kommen demnächst Rosenboas als kleine Vertreter der Riesenschlangen, aus Münster San-Francisco-Strumpfbandnattern (die heißen tatsächlich so), aus Leipzig gelbgebänderte Pfeilgiftfrösche und ziehen wie kürzlich die Blauen Felsenleguane aus dem Zoo Leipzig neu in die Delitzscher Zooschule ein. „Speziell die gelbgebänderten Pfeilgiftfrösche sind nicht nur farblich, sondern auch didaktisch interessant“, erzählt der Zoochef. Denn in einem Tiergarten geht es immer auch um Bildungsarbeit – für Kinder natürlich, aber auch für Erwachsene.

In der Zooschule sind in den vergangenen Wochen neue Terrarien gebaut und gestaltet worden. Dazu war der Lockdown ganz hilfreich – es konnte ganz in Ruhe ohne bei den Arbeiten störende Besucher gewerkelt werden. „Ein Tiergarten ist aber nun mal für die Menschen gemacht, ohne Besucher fehlt auf Dauer natürlich was“, betont Konstantin Ruske. So wird sich aber die Spornschildkröte, die gerade mal wieder ganz gemütlich quer über die Fliesen in der Zooschule spaziert, daran gewöhnen müssen, wieder in einem regulären Gehege zu leben.

Hier entsteht eine neue Australienvoliere mit Felskulisse. Quelle: Christine Jacob

Arbeit an neuer Attraktion

Aktuell ausquartiert in eine Voliere hinter den Kulissen sind die Wellensittiche. Die knapp 50 Stück bekommen gerade eine neue Voliere gebaut. Die Holzwand der alten hatten sie an- und leider auch durchgeknabbert. Vor wenigen Wochen wurde die alte Konstruktion abgerissen, eine neue wird gerade durch den Förderverein errichtet – mit rötlicher Felsoptik wird die neue massive Rückwand an den Ayers Rock aus dem Heimatland Australien erinnern. Aber auch Maskenkiebitze und neue Enten werden in der kleinen neuen Australien-Voliere einziehen.

Die Mähnenspringer auf ihrer Anlage, die Jungtiere sind schon voll mit dabei bei jedem Schritt. Quelle: Christine Jacob

Für Neuigkeiten sorgen ansonsten die Tiere schon selbst in Form von Nachwuchs wie er zum Frühjahr einfach so dazu gehört wie die Krokusse und Tulpen. Grundsätzlich: Wenn Tiere sich fortpflanzen, den Nachwuchs dann auch annehmen und großziehen, gilt das als Zeichen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Der Wohlfühlfaktor im Tiergarten Delitzsch scheint zu passen: Ende April werden sich wohl wieder Jungtiere bei den Lachenden Hänsen, einer Eisvogelart, zeigen – jedenfalls deutet das Gehämmer an der Bruthöhle durch die Eltern, die sich schon in den Vorjahren als verlässliches Zuchtpaar bewiesen, sehr darauf hin. Im Mai wird bei den Stinktieren Nachwuchs erwartet. Bei den Mähnenspringern spricht der Tiergartenleiter schon von einem „schönen Kindergarten“. Vier kleine Mähnenspringer, darunter ist auch ein Zwillingspaar, tollt schon durch das Gehege und weiterer Nachwuchs wird beim vierten Weibchen noch erwartet. Fünf kleine Zicklein bei den Zwergziegen sind auch schon da.

Gepard Tayo hat sich gut eingelebt - allerdings hat er für Beschäftigungsangebote wie den Ball nicht viel übrig, Tayo ist ein eher fauler Kater. Quelle: Christine Jacob

Natur auf die Sprünge helfen

Die Rotschnabelkittas fanden sich zuletzt scheinbar nicht mehr so anziehend. Das wird nicht nur im Tiergarten Delitzsch, sondern allerorts oft bei dieser Art beobachtet. Männchen und Weibchen leben jetzt in Delitzsch mal getrennt voneinander. Es geht den Vögeln scheinbar wie den Menschen: Abstand kann helfen. Das Männchen jedenfalls signalisiert mit Rufen schon wieder Sehnsucht nach seinem Weibchen, demnächst wohnen die zwei wohl wieder als Paar in einer Voliere – da könnte sich also bald auch Nachwuchs einstellen.

Dass den möglichen Nachwuchs dann wirklich bald auch Besucher bestaunen dürfen, ist die große Hoffnung der Tiergartenteams. Aktuell arbeitet das Team schon daran, dass auch der Tiergarten Delitzsch vielleicht ein schon im Rathaus Delitzsch erprobtes Buchungssystem benutzen kann, um die Besuchstermine entsprechend zu lenken.

Von Christine Jacob