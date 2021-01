Führungswechsel im Bauamt Oschatz: Michael Voigt übergibt an Torsten Heinrich

Oschatz

„Worauf habe ich mich denn hier eingelassen?“ Das fragte sich Michael Voigt, als er 1991 im Bauamt der Stadt Oschatz anfing – damals noch unter Bürgermeister Dr. Claus Förster. Zum ersten Mal in seinem Berufsleben kam Voigt mit Bebauungsplänen in Berührung, die damals Büros aus den Oschatzer Partnerstädten im Westen erarbeitet hatten. Solche Pläne und die dazugehörigen Verfahren gab es in der DDR nicht, das war Neuland für den jungen Bauingenieur. Dazu kam: Die Bausubstanz der Stadt Oschatz war marode – alles grau in grau, die Umwelt kaputt, Betriebe gingen den Bach herunter. „Das ist nicht spurlos an mir vorbei gegangen“, sagt Voigt.

Anfang der 90-er Jahre: Wohnungsbau im Fokus

Unter den 19 000 Einwohnern (heute reichlich 14 000) gab es 1000 Wohnungssuchende. Der soziale Wohnungsbau war deshalb Anfang der 90er Jahre die Hauptaufgabe. In Oschatz-Nordwest (Dichterviertel) wurden 324 Wohnungen errichtet. Dazu kam, dass es in Oschatz drei Militär-Einheiten gab. Im Fliegerhorst und an der Dresdener Straße hatten die Sowjets ihre Standorte, an der Nossener Straße standen NVA-Kasernen. „Das war schon eine Kraftanstrengung. Und hier ist noch lange nicht alles so, wie es sein sollte“, weiß der Oschatzer. Und fügt verschmitzt hinzu: „Handlungsbedarf für meinen Nachfolger gibt es genügend.“ Ab 1. Februar tritt Torsten Heinrich offiziell in die Fußstapfen von Michael Voigt. Der 52-jährige Schildauer hat davor vier Jahre Erfahrungen als Bauamtsleiter der Stadt Dahlen gesammelt.

Wenn Michael Voigt die Höhepunkte in seiner 30-jährigen Tätigkeit im Bauamt aufzählt, fällt ihm zuerst die Landesgartenschau 2016 ein. Außerdem wurden in seiner Zeit zwei Turnhallen, ein Hort gebaut, die Schulen und Kitas saniert, Platsch-Bad und Thomas-Müntzer-Haus entstanden neu.

Wegen des Bevölkerungsschwundes mussten aber auch viele Wohnhäuser abgebrochen werden, und die Karl-Liebknecht-Oberschule, die Tintenfabrik oder die Kasernen an der Dresdener Straße wurden dem Erdboden gleich gemacht. „Die Kollegen nennen mich deshalb manchmal den Abbrecher“, verrät Voigt.

Die vergangenen 30 Jahre waren eine spannende Zeit

Eigentlich müsste er auch der Aufbauer genannt werden. Denn dass sich die Stadt als Erschließungsträger neuer Wohngebiete wie im Fliegerhorst oder im Altstadtblick engagiert, hat viel mit Michael Voigt zu tun. „Der Eigenheimbau war so ein bisschen mein Hobby“, sagt er. Davon profitieren die Häuslebauer, denn die Grundstückspreise sind niedriger als sie es bei privaten Bauträgern wären.

„Die letzten 30 Jahre waren schon eine spannende Zeit. Wenn ich jetzt beim Aufräumen so in den alten Akten blättere, da schwingt schon ein bisschen Wehmut mit“, denkt Michael Voigt zurück. Seinem Ruhestand sieht er optimistisch entgegen. Der Oschatzer möchte sich mehr um seine Familie kümmern, öfter mit dem Fahrrad unterwegs sein – und er hat sich auch schon für einen ganz besonderen Lehrgang angemeldet. „Meine Frau wird mich an der Waschmaschine einweisen.“

„Michael Voigt hat über Jahrzehnte durch seine Tätigkeit als Stadtbaudirektor das Gesicht der Stadt mit gestaltet. Natürlich ist so eine Mammutaufgabe immer Teamwork, dennoch haben wir es ihm zum großen Teil zu verdanken, dass Oschatz sich so modern und freundlich präsentiert“, sagt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Er sei nun auf die Ideen seines Nachfolgers Torsten Heinrich gespannt. „Denn nun wird er der Stadt mit seinen Ideen und Visionen ein Gesicht geben“, so Kretschmar.

Von Frank Hörügel