Delitzsch

Zahlreiche Feuerwehrleute und andere Angehörige der sogenannten Kritischen Infrastruktur werden in Delitzsch schon am Wochenende mit Impfungen versorgt.

So sollen am 4. und 11. Dezember in geschlossenen Terminen Impfwillige aus der Kritischen Infrastruktur der Stadt geimpft werden. Dazu gehören Personal aus Kitas und Schulen, Hausmeister der Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäude sowie Verwaltungsangestellte mit vielen Kontakten wie zum Beispiel Mitarbeitende der Meldebehörde oder des Empfangs. Auch zahlreiche Feuerwehrleute können an diesem Wochenende geimpft werden und haben Termine erhalten, in der Regel handelt es sich um die Boosterimpfung. Die Feuerwehren hatten Anfang des Jahres um eine entsprechende Absicherung ihrer Einsatzbereitschaft durch Impfung gekämpft, die Impfquote in der Feuerwehr ist hoch.

Einsatzbereitschaft hat Priorität

Um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, gilt in den Delitzscher Ortsfeuerwehren bereits seit Mitte November, dass bis auf Einsätze keine Zusammenkünfte stattfinden – dies betrifft neben Aspekten wie der Jugendfeuerwehr auch die Ausbildungsdienste der aktiven Mannschaft, die genau wie in vorigen Corona-Wellen ausgesetzt sind.

Sechs Termine im Dezember

Ansonsten wird es im Dezember in Delitzsch sechs Impftermine mit jeweils 350 Dosen geben. Geimpft wird am 13. Dezember, 14. Dezember, 15. Dezember, 16. Dezember, 17. Dezember und 18. Dezember jeweils 10 bis 18 Uhr. Geimpft werden Menschen ab 12 Jahren. Das mobile Impfteam verabreicht Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Jede Person erhält einen Aufklärungsbogen und muss eine Einverständnis- und eine Datenschutzerklärung ausfüllen. Diese Formulare können wenige Tage vor der Impfung auch schon auf www.delitzsch.de/corona_delitzsch heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bitte achten Sie darauf, dies wenn möglich erst wenige Tage vor der Impfung zu tun, da die Formulare vom Robert-Koch-Institut regelmäßig überarbeitet und dann auch bei uns aktualisiert werden“, so die Stadtverwaltung. Impfwillige sollten außerdem Personalausweis, Versichertenkarte und Impfausweis mitbringen.

Von Maria Kurt