Für den Katastrophenfall: DRK Eilenburg mit neuem Fahrzeug

Lange hat die DRK-Mannschaft darauf gewartet, jetzt ist es endlich da – das neue Katastrophenschutzfahrzeug, über das der DRK-Kreisverband Eilenburg nunmehr verfügt. Dabei handelt es sich um einen 12,5-Tonner-Lkw des Typs Iveco, der über eine hochmoderne Ausstattung verfügt, wie Fred Hannemann, Bereitschaftsleiter beim DRK in Eilenburg, hoch erfreut erzählt.

DRK-Einsatzkräfte und Vertreter von Feuerwehr, Landratsamt und anderen Institutionen posieren für ein Gruppenbild vor dem neuen Katastrophenschutz-Gerätewagen-Versorgung des DRK Eilenburg. Quelle: DRK Eilenburg

Eigentlich ist das neue Einsatzfahrzeug schon seit Mitte Juli in Eilenburg stationiert, aber erst am Wochenende konnte es offiziell in Betrieb genommen werden. Mit dabei waren DRK-Helferinnen und -Helfer sowie Vertreter des Landratsamtes und der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg. Sie erhielten Einblicke in die Technik und Ausstattung – und staunten mitunter, wie professionell das Fahrzeug bestückt ist.

Fred Hannemann vom DRK-Kreisverband in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

„Hier ist alles drauf, was die Versorgung und Verpflegung angeht“, sagt Fred Hannemann. Die Ausstattung ist im Rollwagensystem verlastet – das bietet genügend Stauraum. Natürlich dürfen dabei eine Kocheinrichtung sowie eine umfangreiche Ausstattung zur Trinkwasserversorgung nicht fehlen.

Mit dem neuen Einsatzfahrzeug, das bereits vor drei Jahren beantragt und über den Freistaat Sachsen finanziert und ausgeliefert wurde, wird das bisher zur Verfügung stehende Fahrzeug abgelöst. Es bleibt dem DRK in Eilenburg dennoch erhalten, erzählt Hannemann, als „Vielseitigkeitsfahrzeug“. Bedeutet, es wird künftig für unterschiedliche Zwecke vom DRK-Kreisverband genutzt.

Hier kommt das Fahrzeug zum Einsatz

Bei der Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges wird die Ausstattung getestet, hier die Wasserversorgung. Quelle: DRK Eilenburg

Das neue Kat-Fahrzeug, das etwa 350 000 Euro kostete, kommt von nun an immer dann zum Einsatz, wenn es im Katastrophenfall angefordert wird. Das können laut Hannemann Großschadensereignisse sein wie Waldbrände oder Hochwasser. Erst jüngst war das Eilenburger DRK bei einem Waldbrand in Beilrode vor Ort und sicherten die Versorgung ab – da noch mit dem alten Einsatzfahrzeug. Aber auch bei Funden von Weltkriegsbomben und Evakuierungen von Menschen könnte das DRK angefordert werden, ebenso bei Unfällen in Chemiebetrieben. So war das Eilenburger DRK auch schon in Bitterfeld-Wolfen im dortigen Chemiepark im Einsatz.

„Wir müssen uns aber auch auf neue Lagen in Zusammenhang mit Cyber-Kriminalität einstellen“, sagt Hannemann. Darunter versteht man beispielsweise Attacken auf öffentliche Einrichtungen, bei denen über das Internet die Infrastruktur lahmgelegt wird. Das könnte im schlimmsten Fall Strom- oder Wasserausfall bedeuten. Meistens stecken dann Erpressungsversuche dahinter – die Kriminellen fordern Geld. Aber auch Bahnunglücke oder Flugzeugabstürze könnten den Einsatz des DRK-Kat-Fahrzeuges erfordern – und das kommt nicht ausschließlich in der Region zum Einsatz. Je nach Lage könnten die Eilenburger quasi überall angefordert werden, um unter anderem die Verpflegung von Einsatzkräften zu übernehmen. „Wir können sofort 250 Portionen Suppe als Erstversorgung bereitstellen“, erzählt Bereitschaftsleiter Hannemann. In den Folgetagen würden dann auch andere Gerichte wie Gulasch, Schnitzel oder Hühnerkeulen angeboten. Sogar Kompott ist möglich.

Hannemann kann auf insgesamt 34 Ehrenamtliche zurückgreifen, die sich beim DRK engagieren. Es könnten aber mehr sein, denn nicht alle sind immer greifbar – berufsbedingt. „Wir suchen Leute, die Interesse an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit haben, am Kochen oder Leute, die auch Nichtverletzte im Katastrophenfall betreuen.“ Sie können sich beim DRK in Eilenburg melden.

„Alles hochmodern“

Martin Süptitz (23) ist Maschinist beim DRK in Eilenburg und fährt künftig das neue Versorgungsfahrzeug. Quelle: Nico Fliegner

Die Eilenburger DRK-Mannschaft ist nun gespannt, wie sich das neue Fahrzeug im Ernstfall bewährt. Martin Süptitz ist Maschinist beim DRK und wird den neuen Katastrophenschutz-Gerätewagen-Versorgung (GW-V), so die korrekte Bezeichnung, fahren. „Das neue Fahrzeug ist kein Vergleich zum alten. Alles ist hochmodern und es fährt mit Automatik.“ Aber es hat auch schon kleine Macken – und musste dieser Tage zur Reparatur in eine Werkstatt. Aber nichts wirklich Schlimmes, versichert Hannemann.

Von den modernen GW-V gibt es im Landkreis Nordsachsen insgesamt drei – in Delitzsch, Eilenburg und in der Torgau-Oschatzer Region. Der Freistaat Sachsen hat seit 2011 über 40 Millionen Euro in die Ausstattung der landeseigenen Katastrophenschutzeinheiten investiert. Dabei waren etwa 230 neue Einsatzfahrzeuge angeschafft worden.

Von Nico Fliegner