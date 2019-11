Für ehemaliges Lehrlingsheim in Delitzsch fällt der Hammer

Delitzsch

Der Hammer fällt am kommenden Freitag. Ab 11 Uhr wird das Gebäude mit der Auktionsnummer 054-04-2019 am Delitzscher Werkstättenweg versteigert. Mindestgebot: 29 000 Euro.

Leerstehend und sanierungsbedürftig

Einst kamen in der leerstehenden Unterkunft mit etwa 1500 Quadratmeter Nutzfläche Lehrlinge des benachbarten Bahnwerkes unter. Das circa 1350 Quadratmeter große Grundstück befindet sich unmittelbar am Eisenbahnerstadion des ESV Delitzsch.

Die Objektbeschreibung liefert nur ein vages Bildvon dem ab, was den Käufer tatsächlich erwartet: „Ehemaliges Lehrlingswohnheim. Ehemals Gas-Zentralheizung, defekt. Einfache Sanitärausstattung mit etagenweise geschlechtergetrennten Sanitäranlagen, vereinzelt Bäder mit Duschen und WC am Zimmer.“ Außerdem wird aufgeführt, dass sich im Erdgeschoss ein großer Speisesaal mit Küche befindet. Dazu der Hinweis auf alte Holzthermofenster, Restmobiliar und dass Vermüllungen vorhanden sind. Das Grundstück wird als „zum Teil begrünt“ beschrieben und soll einen gepflegten Eindruck hinterlassen. Insgesamt befinde sich das Objekt aber in einem „sanierungsbedürftigen Zustand“.

Winterauktion mit mehr als 102 Objekten

Als Baujahr wird im Auktionskatalog „unbekannt“ angegeben. Dafür ist in der Delitzscher Stadtchronik ein Hinweis zu finden: Darin ist für den 30. Januar 1980 vermerkt, dass das „neue Lehrlingswohnheim des RAW mit 100 Plätzen“ zur Nutzung freigegeben wurde.

Die Versteigerung des Gebäudes führt das Leipziger Büro der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im NH-Hotel an der Leipziger Messe, Fuggerstraße 2, durch. Im Auftrag privater und kommerzieller Grundstückseigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Deutschen Bahn, der Freistaaten Sachsen und Bayern sowie von Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften oder Insolvenzverwaltern versteigert das Unternehmen in der Winter-Auktion insgesamt 102 Immobilien in ganz Mitteldeutschland, mit rund 4,7 Millionen Euro Auktionslimit.

Von Mathias Schönknecht