Für mehrere Millionen Euro: Obergut Zschortau ist verkauft

Der Freistaat Sachsen hat das Obergut Zschortau in der Gemeinde Rackwitz Ende 2020 verkauft. Das teilt Alwin-Rainer Zipfl, Pressesprecher des Staatsbetriebes sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit, das den Freistaat in dem seit Ende 2019 laufenden Prozess vertritt. Zur konkreten Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Zieht wieder eine Bildungseinrichtung ein?

Beim neuen Eigentümer handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der privaten Leipziger Stadtbau AG, erklärt Unternehmenssprecherin Peggy Walenta auf LVZ-Anfrage. Der Investor ist unter anderem an der Entwicklung der 36 Hektar großen Brachfläche hinter dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig beteiligt. Das Objekt in Zschortau wird die Stadtbau-Tochtergesellschaft voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 übernehmen.

Noch im Winterschlaf: Das Obergut in Zschortau ist verkauft. Eine Tochtergesellschaft der privaten Leipziger Stadtbau AG hat das historische Gebäudeensemble vom Freistaat Sachsen erworben. Quelle: Mathias Schönknecht

Wie Walenta erklärt, startet das Unternehmen dann mit diversen Sicherungs-, Planungs- und Projektierungsarbeiten. Die bestehenden Gebäude, dazu gehört unter anderem das weitergehend original erhaltene Herrenhaus aus dem Jahr 1766, sollen instandgesetzt und wo erforderlich saniert werden. Bislang leerstehende Objekte sollen einer Nachnutzung zugeführt werden, erklärt Walenta. Die endgültige Verwendung stehe aktuell aber noch nicht fest. „Vorstellbar sind für die bisher gewerblich genutzten Gebäude etwa Bildungseinrichtungen und besondere Wohnformen“, sagt die Firmensprecherin.

Die teilvermieteten Wohngebäude sollen unter Berücksichtigung der bestehenden Verträge modernisiert und saniert werden. Eine bauliche Erweiterung für Wohnzwecke will das Unternehmen in Abstimmung mit der Gemeinde prüfen. Erste bauliche Maßnahmen können voraussichtlich ab Mitte dieses Jahres erfolgen, erklärt Peggy Walenta. Zwar ist über den genauen Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden, der Freistaat hatte jedoch einen unteren einstelligen Millionenbereich aufgerufen, der letztlich auch erzielt worden sei, wie das SIB erklärt.

Zum Obergut in Zschortau gehören ein etwa sechs Hektar großer Gutspark, zu dem ein barockes Herrenhaus aus dem Jahr 1766 samt klassizistischem Erweiterungsbau, Wirtschafts- und Schulungsgebäude, ein Gärtner- und Lehrerhaus sowie Garagen. Quelle: Screenshot/www.immobilien.sachsen.de

Zahlreiche Interessenten hatten sich beworben

Der Freistaat Sachsen forcierte seit Ende 2019 den Verkauf des sechs Hektar großen Areals samt zugehörigem Gebäudeensemble. Bis 2015 wurde das Obergut in Zschortau als Bildungszentrum genutzt, danach mietete es der Landkreis und brachte geflüchtete Menschen unter. Laut SIB waren aus dem Interessentenkreis, der im zweistelligen Bereich lag, letztlich drei Bewerber in die engere Wahl des Freistaates gekommen. Es hatten sich Nutzungskonzepte für ein Hotel, eine Privatklinik und Pflegeeinrichtung sowie eine Bildungseinrichtung unter den Bewerbungen befunden.

Von Mathias Schönknecht