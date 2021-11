Rackwitz

Die Gemeinde Rackwitz steckt mitten in der Wiederbelebung des ehemaligen Lebensmittelmarktes an der Hauptstraße. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vergaben die Räte mehrere Planungsleistungen, ohne die der Umbau des Ex-Konsum-Gebäudes nicht beginnen kann. Kostenpunkt allein für die Arbeit der Architekten, Statiker und Ingenieure: 460 000 Euro.

Rackwitz plant „Bürger- und Dienstleistungszentrum“

Für den geplanten Umbau zum „Bürger- und Dienstleistungszentrum“, unter diesem Namen wird das Vorhaben innerhalb der Verwaltung verbucht, sei inzwischen der Fördermittelantrag gestellt worden, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Die Gemeinde hofft auf bis zu 2,5 Millionen aus dem Milliardenprogramm des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren.

In den kommenden Jahren soll der Baubetriebshof ins Untergeschoss ziehen, im Erdgeschoss sollen Räume für Vereine, die Bibliothek und Gewerbe entstehen. Zudem wird eine Fläche für einen möglichen Sparkassenautomaten vorgehalten. Im Dachgeschoss ist ein Coworking Space geplant, also ein Bürobereich, in dem unterschiedliche Branchen neben- und miteinander arbeiten können. Seit Juli 2019 gibt es bereits wieder einen Bäcker.

Im nächsten Abschnitt geht es um den Bau

Für die Planung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen vergab der Gemeinderat nun einen Auftrag über knapp 57 000 Euro, für die Tragwerksplanung werden knapp 73 000 Euro notwendig. Für die Planung der technischen Ausrüstung wie Brandmeldeanlagen sind etwa 48 000 Euro und für die Planung der Außenanlagen 36 000 Euro vorgesehen. Mit mehr als 245 000 Euro schlagen die Architektenleistungen zu Buche.

Aufgrund des großen zurückliegenden Zeitraums, in dem unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens geprüft wurde, müsse nun die Kostenberechnung angepasst werden. Die Aufstellung sei ein Jahr alt, inzwischen seien die Baumaterialien jedoch erheblich gestiegen, sagte Schwalbe. Bis Januar soll im nächsten Schritt der Bauantrag gestellt werden.

