Full-Force-Nachfolge: Löbnitz will das Spirit-Festival

Löbnitz

Der Veranstalter des Spirit-Festivals hat „ganz starkes Interesse“ am Flugplatz Roitzschjora. Das konnte der amtierende Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) jetzt im Gemeinderat mitteilen. Es war bereits vor einigen Monaten davon die Rede, dass somit quasi ein Nachfolger fürs „ With Full Force“, das inzwischen nur „Full Force“ heißt und seit 2017 nach Ferropolis gezogen ist, aufs Flugplatzgelände in der Gemeinde Löbnitz kommt. Doch die Organisatoren seien durch die erste Reaktion des Landratsamtes abgeschreckt worden, stellte Hoffmann fest. Deshalb er will nun den Veranstaltern bei den Verhandlungen mit der Behörde helfen.

Bis zu 6000 Besucher

Das Ziel: Bereits im Jahr 2020 soll das Festival auf dem Flugplatz steigen. Es wird mit 5000 bis 6000 Besuchern gerechnet. „Aber wenn erst bekannt wird, dass in Roitzschjora wieder der härteste Flugplatz Deutschlands an den Start geht, könnte es noch mehr Zulauf geben“, schätzt Hoffmann. „Ich würde es gern sehen, es ist eine Bereicherung.“ DieGemeinde hatte das Metal-Festival „With full Force“ nur ungern ziehen sehen. Zuletzt kamen bis zu 30 000 Besucher. Des Festival war in Roitzschjora gewachsen. Vor allem bei der Wasserzufuhr hatte es immer größere Probleme gegeben, weil die Kapazität ausgereizt war. Hinzu kamen Auflagen des Landratsamtes, so die Organisatoren. Insgesamt 17 Jahre waren dort die Freunde der härteren Musik zu Gast. Die Gemeinde Löbnitz hatte in vielerlei Hinsicht davon profitiert. Der Zeltplatz war voll, auch die Pensionen im Dorf, das Taxiunternehmen hatte zu tun, der Flugplatzverein hatte Einnahmen. Es gab Finanzspritzen für die Feuerwehr.

Punk und Ska statt Metal

Das Spirit-Festival fand in den vergangenen Jahren auf dem ehemaligen Militärflugplatz Niedergörsdorfim Landkreis Teltow-Fläming statt. Dort wird eine etwas andere Musikrichtung als Metal-Rock gespielt. Das „Spirit of the Street“ gilt als das ostdeutsche Festival für Punk, Ska und Oi. Anfang September hatte sich dieses Festival mit „Danke Niedergörsdorf – Sachsen wir kommen“ verabschiedet. Die Veranstalter hatten sich bedankt: Ohne „die Sanis, die Feuerwehr und überhaupt die Gemeinde Niedergörsdorf“ wäre alles in den vergangenen Jahre nicht möglich gewesen.

Festivaltermin: 13. bis 15. August 2020

Auch ein Veranstaltungstermin in Sachsen wird bereits genannt. Demnach soll das Festival vom 13. bis 15. August 2020 über die Bühnen gehen. Die Veranstalter scheinen den Neustart auf dem Flugplatz Roitzschjora jedenfalls nicht in Frage zu stellen: „Es gibt keine Probleme“, teilt Christian Werner Spirit Events Werner & Peschke aus Magdeburg auf Nachfrage der LVZ mit. „Es müssen momentan nur noch die Eckdaten geklärt werden.“

Von Heike Liesaus