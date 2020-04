Spirit-Festival wird nun für 2021 in Roitzschjora geplant

Roitzschjora/Magdeburg

Es gibt auch gute Nachrichten in Corona-Zeiten. Das Festival „Spirit from the Street“, das nach dem Wegzug des „Full Force“ mit gewisser Vorfreude vom 13. bis 15. August auf dem Flugplatzgelände Roitzschjora erwartet wurde, war bereits vor zwei Wochen definitiv abgesagt worden. Aber jetzt meldeten sich die Veranstalter erneut „aus dem Homeoffice und sagen einfach direkt, ehrlich, tiefgründig und mit einem demütigen Lächeln im Gesicht: Danke“. Der Grund: Die Fans des Festivals hatten umgehend auf die von dem Organisatoren-Team um Christian Werner organisierte Crowdfunding-Aktion reagiert. „Danke an alle, die ihr Biergeld in unsere Crowdfundingbüchse geworfen haben, teilweise mit absurden Summen, Wahnsinn.“ Hunderte Male sei das Unterstützerpaket mit Shirt, Poster, Flagge und einem Sticker bereits geordert worden.

Finanzielles Loch geschrumpft

Damit und dank der vielen Spenden ist das finanzielle Loch, das durch die bereits seit dem vorigen Sommer laufende Organisation entstanden war, zu einem guten Teil geschrumpft. Es sei zumindest erst einmal soweit abgedeckt, dass die Planung für 2021 angegangen werden kann, ohne schlaflose Nächte zu haben. Die Veranstalter aus Magdeburg betreiben ansonsten hauptberuflich einen Club, der derzeit aufgrund der Anti-Corona-Bestimmungen auch geschlossen bleiben muss.

Später im August

Somit wird nun das Jahr 2021 für die erste Roitzschjoraer Ausgabe des größten Punk-Ska-Oi-Festivals im Osten Deutschlands in den Blick genommen. Das wird zudem eine Woche später, vom 19. bis 21. August in den Kalender geschrieben. Denn viele der Besucher und auch einige der Crewmitglieder waren nicht ganz glücklich mit dem gewählten Termin. Außerdem gab es Überschneidungen mit einigen anderen Festivals.

Wer das Ticket für 2020 bereits gebucht hatte, kann es, wenn er will, nun gleich fürs nächste Jahr behalten. Viele der Fans hoffen, dass die bereits angekündigten Bands auch im kommenden Jahr anreisen werden.

www.spirit-festival.de

Von Heike Liesaus