Frequenz-Messung - Fußgänger in Delitzsch aufgepasst! Was man über die neue Messung am Breiten Turm wissen muss

Am Breiten Turm in Delitzsch ist seit Kurzem ein Laser-Messgerät installiert, mit dem der Fußverkehr in der Innenstadt gemessen wird. Was man darüber wissen oder ob man sich Sorgen machen muss, fasst die LVZ hier zusammen.