Fußgänger in Delitzsch aufgepasst! Was man über die neue Messung am Breiten Turm wissen muss

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch misst jetzt die Frequenz des Zu-Fuß-Verkehrs in der Breiten Straße als Einkaufsstraße und wichtige Verbindung zwischen Roß- und Marktplatz. Was steckt genau dahinter? Was bedeutet das für die, die am Messgerät vorbeikommen? Was passiert mit den Daten? Die LVZ hat nachgehakt und trägt Fakten dazu zusammen.

Wie funktioniert das Gerät? Das Laser-Messgerät hängt seit Ende April am Breiten Turm. Angebracht ist es in einer Höhe von 7,5 Metern. Vor dort erfasst es die gesamte Straßenbreite. Der Laser erzeugt auf dem Boden vier unsichtbare Messlinien und misst so in Echtzeit die Bewegungen von Fußgängerinnen und Fußgängern in Richtung Bahnhof und in Richtung Stadtkirche. Die Technik kann aufgrund von Höhe, Tempo und Breite des erfassten Gegenstands zu Fuß gehende Menschen von Pkw und anderen Transportmitteln unterscheiden. Auch zwischen Kindern und erwachsenen Menschen kann unterschieden werden.

Delitzsch will Erkenntnisse

Wozu dient das? Die Stadt Delitzsch will gemeinsam mit der Werbegemeinschaft vor allem quantitativ nachweisbare Aussagen zum Beispiel zu Besuchszahlen bei Sondermärkten, verkaufsoffenen Sonntagen und Veranstaltungen erfassen. Diese Angaben und Erkenntnisse sollen ein Mittel für die Weiterentwicklung einer attraktiven und belebten Innenstadt sein und auch als Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung von Events dienen. Es soll auch ermittelt werden, wie viele Menschen tatsächlich in der Innenstadt unterwegs sind, welchen Einfluss Veranstaltungen haben, ob Ladenschließungen an fehlender Laufkundschaft liegen und welche Uhrzeiten besonders viel Bewegung bringen.

Keine Sorge wegen Daten

Muss ich mir Sorgen um meine Persönlichkeitsrechte oder Gesundheit machen? Das Gerät erfasst ausdrücklich keine persönlichen Daten, sondern anonym „eine Einheit Mensch“. Es handelt sich nicht um eine Kamera, sondern es wird anonym die Bewegung erfasst und keine personenbezogenen Daten. Gesundheitsbedenken weist der Hersteller ebenfalls ab, aufgrund der Laserklasse 1 besteht keine Gefahr – auch nicht für das menschliche Auge.

Was passiert mit den Daten? Die erhobenen Bewegungen kann der Systemnutzende über ein passwortgeschütztes Web-Portal beziehungsweis auch direkt eine App abrufen – dazu muss man sich nur auf hystreet.com registrieren, was das Angebot auch direkt für die Geschäftsleute in Delitzsch interessant macht. Stündliche Auswertungen der Frequenzmessung sind möglich. Die Stadt Delitzsch betrachtet die Daten regelmäßig. So gab es zum Beispiel am Mittwoch 2936 Bewegungen und am Dienstag zum Beispiel zwischen 8 und 9 Uhr morgens 213 Bewegungen. Der Anbieter hystreet gibt die Genauigkeit mit 99 Prozent an.

Delitzsch misst mindestens ein Jahr

Wie lange dauert das Projekt? Das Gerät soll mindestens ein Jahr am Breiten Turm als Eingang zur Breiten Straße hängenbleiben. Der Standort ist festgelegt und wird nicht verändert. Die Stadt Delitzsch hat sich jetzt zur Installation entschieden, um möglichst von Corona-Lockdowns unabhängige Daten zu haben. Der Laser selbst misst sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag, er misst unabhängig vom Wetter und wechselnden Lichtverhältnissen in Echtzeit.

Wer finanziert das? Das Projekt ist für die Stadt komplett kostenneutral. Das Gerät ist gemietet und nicht gekauft. Finanziert wird die Anmietung des Messgeräts aus dem Preisgeld von „Ab in die Mitte 2021“, dem City-Wettbewerb des Freistaats. Von den insgesamt 9000 Euro werden nicht nur die Frequenzmessung, sondern auch noch andere Dinge bestritten.

Von Christine Jacob