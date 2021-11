Gärtnerei in Wiedemar wird verkauft – ein neues Wohngebiet?

Klitzschmar

Jegliches hat seine Zeit. Das sagt Lutz Wulfert sich in den vergangenen Monaten sehr oft. Er ist dabei, die Gärtnerei Petersohn im Wiedemarer Ortsteil Klitzschmar, die seiner Familie in dritter Generation gehört, aufzulösen. Geschlossen ist sie schon. Nur der Verkauf der Weihnachtsbäume, die auf einem der Grundstücke wachsen, läuft gerade wieder an.

Die Hoffnung, dass jemand den Gärtnerei-Betrieb wieder eröffnet, hat der 62-jährige Agraringenieur nicht aufgegeben. Unter Wert will sich die Familie von Betrieb und Grundstück nicht trennen und es soll auch kein Abschied auf Raten werden. Käufer für das 8500 Quadratmeter große Areal plus möglicher Pachtflächen zu finden, die aus der Branche und noch dazu finanzkräftig sind, ist schwer. Falls hier niemand an dieser Stelle eine Gärtnerei betreiben will und kann, könnte das Gelände auch zum Wohngebiet werden.

Das große Gewächshaus im vorigen Jahr und heute. Quelle: privat/Heike Liesaus

Lutz Wulfert zeigt die großen, modernen Gewächshäuser. Es sieht aus- und aufgeräumt aus, aber auch so, als könnte es schnell wieder losgehen. Wenn das jemand wollte. „Das waren alles farbige Flächen“, beschreibt er den Zustand, als es noch grünte und blühte. Im vorigen Jahr warteten noch Pelargonien, Petunien, Begonien & Co. auf ihre Käufer. Die riesigen Pflanztische sind so gelagert, dass für die Bearbeitung immer nur ein Gang frei bleibt. Nebenan stehen noch Folienzelte, auf der anderen Seite Gewächshäuser aus DDR-Zeiten. Die letzteren lässt er jetzt abbauen. Sie waren schon lange nicht mehr rentabel. Sie wären Altlast für jemanden, der das hier übernimmt.

Noch nicht so lange her: Familie Wulfert freute sich vor drei Jahren am Wachstum im Gewächshaus. Quelle: Heike Liesaus

Letzter Anstoß für den Entschluss zum Abschluss war wohl, dass die vielen Alpenveilchen im vorigen Winter partout nicht mehr zu vermarkten waren. Der Gedanke an die Gesundheit spielt auch eine Rolle. „Jetzt habe ich noch die Kraft, alles ordentlich abzuwickeln“, so der 63-Jährige. Beide Kinder sind im Industriebereich tätig, wollen nicht in die Gärtnerei wechseln. Lutz Wulfert weiß, was geregelte Arbeitszeiten und Bezahlungen wert sind. Er weiß, wie viele ungesehene tägliche Handgriffe in einem Gärtnereibetrieb nötig sind, damit er sich den Kunden freundlich präsentiert. Er weiß, dass er bei den gestiegenen Energiekosten schwer überlegen müsste, ob mit dem Verkauf der Pflanzen die Kosten der Heizölbestellung wieder reinkommt. Und nicht nur dort explodieren Preise und Abgaben.

Mehr Gärtnerei-Aufgaben als Neugründungen

Tobias Muschalek, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Mitteldeutschland, kennt diese Probleme: „Es werden derzeit mehr Gärtnereien aufgegeben, als neu gegründet.“ 1990 hatte der Verband circa 1000 Mitglieder. Jetzt sind es 300. Circa 70 Prozent der Gärtnerei-Betriebe Mitteldeutschlands gehören ihm an. Vieles werde auf die Unternehmen abgewälzt, die Corona-Auflagen bringen zusätzliche Aufwendungen. Wie andere Branchen auch leide der Gartenbau unter Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Wenn nur wenige die Ausbildung absolvieren, machen sich weniger unternehmerisch selbstständig. Es gibt innovative Startups im Gartenbau und einige Betriebe, die hoch technisiert sind.

„Aber viele werden mit viel Manpower betrieben, erst recht wenn es an die Vermarktung der Pflanzen geht.“ Dennoch geht er davon aus, dass Gartenbau-Betriebe bleiben werden. Auch genossenschaftliche Projekte wie die Gemüseanbau-Betriebe, die in den vergangenen Jahren in der Leipziger Peripherie entstanden sind, zählen dazu.

