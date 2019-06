Delitzsch

Das Paradies vor der Tür, das Urlaubsdomizil hinterm Haus oder ein idyllisches Fleckchen an der Kirche – das alles können Beschreibungen für einen schönen Garten sein. Dass es diese in Wirklichkeit gibt, bewies der gestrige Tag der offenen Gartentür in und um Delitzsch.

Blühflächen auf 10 000 Quadratmeter

In Zschölkau begrüßte die Familie Klauß auf 10 000 Quadratmeter Grün- und Blühflächen, Bienen- und Streuobstwiese die Besucher und geizten keinesfalls mit Gartentipps. „Beeindruckend ist das hier, nicht nur schön, sondern mit viel Leidenschaft wird hier gegärtnert“, schwärmt Anke Schmidt aus Krostitz, die mit Freunden unterwegs war. „Wir fahren jetzt noch weiter in die geöffneten Gärten nach Delitzsch“, sind sich die Gartenfreunde einig. Auf ihrer Gartenliste standen neben dem Pfarrgarten in Lissa auch ein Sinnesgarten, ein Traumgarten und einer mit italienischem Flair im Innenhof auf dem Plan.

„Mit den Augen klauen“

Inzwischen füllte sich der kleine naturnahe und familienfreundliche Garten von Josephin Ortmann mit Leben. Selbst hergestellte Keramikartikel an der Hoftür luden zum Kauf ein und im Garten erklärte die Besitzerin ihre kleine Vier-Felderwirtschaft den interessierten Besuchern. „Mit den Augen klauen“ beschreiben Angelika und Hans-Jürgen Meyer-Mittmann ihre Ambitionen beim Besuch bei ihr. Später tun sie dies auch in der Damaschkestraße bei Familie Canitz /Kittler, die ebenfalls mit einem verträumten Garten aufwarteten.

Gang durch hübsch angelegte Gartenareale

Ein liebevoll und vor allem leckeres Kaffee-und Kuchenbuffet lud im Lissaer Pfarrgarten zum Verweilen ein. Beim Rundgang durch die hübsch angelegten Gartenareale und dem bunt blühenden Vorgarten konnte man an diesem Sonntag getrost die Seele baumeln lassen.

Von Anke Herold