Gastro-Krise: Nordsachsens Wirte suchen Personal

Bad Düben

Der Gastrobranche steht das Wasser bis zum Hals. Mit dem Neustart nach dem Corona-Lockdown gehen Hotels und Restaurants die Servicekräfte aus. Viele Mitarbeiter haben sich einen anderen Job gesucht. Gaststätten und Biergärten können nicht mehr so lange öffnen, wie sie möchten.

Hotel National: Minijobber sind weg

Tim Gleißner ist Geschäftsführer des Bad Dübener Hotels National. Aktuell brummt der Laden wieder. Doch nicht jede Reservierung kann er aktuell annehmen. „Seit Februar 2020 hatten wir mit Unterbrechungen sieben Monate geschlossen. Konnten uns nur mit Außer-Haus-Angeboten über Wasser halten. Jetzt läuft es wieder. Wir sind ausgebucht. Aber alles hat einen faden Beigeschmack. Längst können wir nicht mehr alle Kundenwünsche befriedigen, weil uns einfach das Personal fehlt“, sagte der 50-jährige Geschäftsmann.

Zwar sind die 14 Angestellten noch dabei, aber die vier Minijobber sind weg. Vor allem im Servicebereich und um Housekeeping fehlen Leute. „Wir kompensieren dies mit deutlich mehr Schließzeiten. Mittwoch und Donnerstag ist das Haus mittags geschlossen. An anderen Tagen öffnen wir verkürzt. Und es gibt öfter geschlossene Veranstaltungen, weil wir da nicht auch noch spontane Gäste bedienen können“, weiß Gleißner um die prekäre Lage.

Kein Interesse an Wochenend-Arbeit

Lange halten seine Mitarbeiter den Stress nicht mehr durch. Deshalb sucht der Geschäftsmann händeringend Kräfte. Zwei würde er sofort einstellen. „Interesse am Job und den Umgang mit Menschen müssen sie haben. Dafür können sie ungelernt sein. Bezahlt wird über Tarif. Ansonsten kann ich meine Gäste nur um Verständnis bitten, wenn wir Reservierungsanfragen mal nicht bestätigen können“, hofft Gleißner auf neue Job-Interessenten.

Ratskeller: Neues Ungemach droht

Seit Juli betreibt der gebürtige Albaner Shkelqim Tozi aus Bennewitz den Eilenburger Ratskeller. Mit nur einem Ruhetag haben er und sein Team seitdem durchgezogen. „Ich musste das machen, um den Betrieb in der Anfangsphase anzukurbeln. Aktuell habe ich in der Küche ein entspanntes Arbeiten, weil ich das Glück hatte, jemand einstellen zu können. Im Servicebereich fehlen mir Leute. Ich würde sofort einen Kellner oder eine Kellnerin fest einstellen. Das Problem ist, das viele an den Wochenenden nicht mehr arbeiten wollen. Und es droht schon wieder Ungemach. Niemand weiß, wie es im Oktober weitergeht. Geimpft, Genesen, Getestet oder nur noch Geimpft und Genesen“, schimpft Tozi.

Shkelqim Tozi führt seit Juli den Ratskeller in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Schloßwache: Den Stress hält niemand durch

Mit „katastrophal“ beschreibt Rico Eichler von der Schloßwache in Delitzsch seinen Situation. Seit 16 Jahren führt der 43-Jährige das Restaurant. „Corona und der Lockdown waren nicht so schlimm, wie die aktuelle Lage. Seitdem wir wieder öffnen dürfen, hatte ich zwei, drei Tage frei. Ansonsten habe ich durchgearbeitet. Das hält niemand ewig durch. Wir haben bereits von Montag bis Mittwoch geschlossen. Donnerstag und Freitag ist nur abends auf und am Wochenende komplett. Zudem bieten wir einen Abholservice an. Und das machen wir mit vier festen Leuten. Hätte ich vor 16 Jahren gewusst, wie sich das mal entwickelt, wäre ich der Gastrobranche wohl ferngeblieben“, so Eichler. Aktuell sucht der Schloßwachenchef einen Koch oder eine Köchin sowie eine weitere Kraft im Service in Vollzeit. Dazu können jederzeit Aushilfen für einen Job anfragen.

Rico Eichler, Inhaber des Delitzscher Gasthauses Schlosswache, freut sich auf Gäste. Auch er sucht dringend Personal. Quelle: Wolfgang Sens

Dehoga-Verband: Fachkräfte aus Tschechien, Polen und Vietnam

Die drei Lokal-Betreiber sind in Sachsen keine Einzelfälle. Das bestätigte der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, Axel Klein. „Wir vertreten landesweit rund 2200 Unternehmen. Alle haben mehr oder weniger mit der Personalknappheit zu kämpfen.“ Aktuell schaut der Verband über die Landesgrenzen hinaus. Vor allem in grenznahen Bereichen versuche man, Fachkräfte aus Tschechien und Polen zu gewinnen. Aber auch aus dem fernen Vietnam sind bereits Mitarbeiter eingestellt. „Wir müssen diesen Weg gehen. Denn wir konkurrieren um die wenigen jungen Leute mit den gut bezahlten Jobs im öffentlichen Bereich. Der lokale Markt ist meist leergefegt. Deshalb gibt es bei uns einen Pool, für den sich Leute melden können. So können wir unsere Mitglieder unterstützen. Auch Kampagnen sollen langfristig etwas Entspannung bringen“, so Klein weiter.

Von Steffen Brost