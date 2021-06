Bad Düben/Delitzsch/Eilenburg

Sinkende Corona-Zahlen spielen den Gastronominnen und Gastronomen in Nordsachsen in die Karten. Viele haben seit Anfang Juni sowohl ihre Freisitze als auch Innenbereiche geöffnet. Trotz des sommerlichen Wetters ist jedoch nicht alles eitel Sonnenschein. Während einige Lokale von einem bisher verhaltenen Zulauf an Gästen berichten, haben andere mit Lieferproblemen zu kämpfen. Die LVZ hat sich in der Region umgehört.

„Das ist unsere Existenz“

Bei der Hammermühle in Bad Düben läuft es langsam wieder an, auch wenn die inzwischen weggefallene Testpflicht zuletzt so manchen Gast gebremst hatte. „Es muss ja jetzt mal aufwärts gehen. Das ist unsere Existenz“, sagt Inhaber Ulf von Gahlen entschlossen. Der Wirt hofft, dass er ab dem kommenden Wochenende wieder Familienfeiern ausrichten kann, die bereits gebucht, teilweise aber schon zum sechsten Mal verschoben werden mussten. Bei aller Zuversicht bleibt jedoch die große Sorge im Hinterkopf, dass er irgendwann wieder schließen muss.

Lieferprobleme sorgen für Verspätungen

Ein positives Fazit der ersten beiden Wochen Außengastronomie zieht Tim Gleißner, Chef vom Bad Dübener Hotel National. „Es ging gut los. Allerdings gab es wie überall kleinere Anlaufschwierigkeiten. Vor allem die Lieferanten konnten den Ansturm nur schwer bewältigen. Überall werden Getränke und Zutaten benötigt. Da kam es manchmal zu kleinen Verspätungen“, so Gleißner. Doch das Angebot des Freisitzes wird gut angenommen. Vor allem abends und an den Wochenenden sind die Plätze gut gefüllt.

Ähnlich ist die Lage bei Peter Schüßler von der Bad Dübener Burgschänke Goldener Löwe. „Wir werden einen relativ guten Sommer haben“, glaubt er. Kein Wunder: Seit die Temperaturen mitmachen, ist sein Biergarten voll.

Hotel-National-Chef Tim Gleißner serviert Stammgast Torsten Sademann ein erfrischendes Bier. Quelle: Steffen Brost

Von kleineren Lieferengpässen weiß auch Klaus-Dieter Voigt, Inhaber des Bad Dübener Lokals Goldgräber, zu berichten. „Ich habe extra zeitig vorbestellt, hatte auch schon die Zusagen, einige haben dann aber nicht geklappt“, berichtet der Gastronom. Die Lieferketten müssten eben erst wieder in Gang kommen. Sein Fazit nach rund zwei Wochen Öffnung: „Wir sind nicht unzufrieden, hätten aber mit einem größeren Ansturm gerechnet.“

Gäste sind verunsichert, welche Regeln gelten

Auch beim Griechen Athos in Delitzsch ist der Zulauf an Gästen bislang eher verhalten. Inhaber Pantelis Dimas sieht als Grund dafür eine große Unsicherheit bezüglich der aktuellen Regelungen. „Wir kriegen viele Anrufe. Die Leute fragen uns, ob sie ihren Impfausweis mitbringen müssen oder mit wie vielen Personen sie kommen dürfen.“ Dimas ist froh, dass die schwierige Zeit mit dem Außer-Haus-Verkauf nun vorbei ist – auch wenn ihn die Gäste hier sehr unterstützt hätten. Doch das ist für den geborenen Gastronomen, der sich mit seinen Gästen unterhalten will, nicht dasselbe.

Jens Fahr von der Delitzscher Altstadtkneipe No. 2 war etwas überrascht, mit welcher Wucht die Kundschaft bei ihm zurückgekommen ist. „Alle freuen sich, dass sie jetzt keinen Testnachweis oder Impfpass mehr vorzeigen müssen. Davor gab es damit manchmal Probleme“, erzählt der Wirt.

Die Eilenburger Gaststätte Rialto verzeichnet noch ein verhaltenes Gästeaufkommen. Was Inhaber Lutz Janke auffällt: „Früher haben die Leute länger da gesessen und haben noch gequatscht. Momentan wird gegessen und danach sofort wieder gegangen.“ Janke führt das auf eine gewisse Angst und Unsicherheit zurück, die immer noch in den Hinterköpfen der Gäste sei. Für die kommenden Wochen erhofft er sich ein stabileres Umsatzgeschäft und dass es mehr so wird, wie es vor Corona war.

Schnelle Öffnung mit wenig Personal schwierig

Das Wirtshaus Zum Landwirt in Eilenburg öffnet seine Türen dagegen erst am 1. Juli. „Wir hätten gerne früher aufgemacht“, betont Chefin Katrin Schulze, doch mit nur wenig Personal sei das nicht von einem auf den anderen Tag möglich. Momentan nutzt sie die Zeit noch, um den Biergarten ein wenig umzugestalten und blickt bereits voller Vorfreude auf die baldige Öffnung.

Antje Bieligk, Wirtin des Fährhauses Gruna, kann wieder richtig lachen. „Vieles läuft noch über die Vorbestellung. Aber die Menschen trauen sich wieder. Gott sei dank. Wir haben jetzt wieder täglich ab 11.30 Uhr offen.“ Alle Probleme der vergangenen Wochen – von Lieferschwierigkeiten bis zum Umsetzen der Hygienevorschriften – hat sie beiseite geschoben. „Wer sich zeitig kümmert, der bekommt alles rechtzeitig. Nun bin ich froh, dass wir alles regeln konnten und die Menschen unsere Angebote wieder gut annehmen“, freut sich die Wirtin.

Von Simon Ecker und Steffen Brost