Gedenken an Flugzeugabsturz bei Priester

Priester

Eine Gedenkandacht zur Erinnerung an die Opfer eines Flugzeugabsturzes in Kriegszeiten wird es am Sonntag ab 15 Uhr in der Kirche Priester geben. Fast auf den Tage genau vor 75 Jahren, am 2. November 1944, ist dort eine Boeing B-17 Flying Fortress, zu deutsch: Fliegende Festung, abgestürzt. Sieben der neun Insassen kamen dabei um. Sie wurden in Priester, das heute Ortsteil der Gemeinde Krostitz ist, würdevoll beerdigt. Dafür wollen sich hinterbliebene Amerikaner nun bedanken.

Kontakte über die Arbeitsgruppe „April 1945“

Zustande gekommen sind diese Kontakte über die Arbeitsgruppe „April 1945“, die das Geschehen zum Kriegsende in der Region Eilenburg aufarbeitete. Dazu wurde 2005 ein Buch herausgegeben. Doch den Heimathistorikern berichteten damals Zeitzeugen auch von vielen Flugzeugabstürzen in der Region. Über 20 wurden im Landkreis nachgewiesen. Nicht alle Flugzeuginsassen starben dabei. Es gab auch Kriegsgefangene. Trotzdem sind einige Schicksale bis heute ungeklärt. So wird nach wie vor daran gearbeitet, Absturzstellen zu finden und die Schicksale der Insassen aufzuarbeiten. Auch nach den Grabstellen von Absturzopfern wurde damals gesucht.

Gedenktafel wird auf dem Friedhof enthüllt

Auf dem Priesterer Friedhof soll am Sonntag eine Gedenktafel enthüllt werden. Die Leipziger US-Konsulin Emily Norris wird dabei sein, Zeitzeugen und ein Beauftragter für die Nachfahren eines dort beerdigten Amerikaners werden ebenfalls erwartet.

Von Heike Liesaus