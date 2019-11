Gedenken an Pogromnacht in Delitzsch

Delitzsch

Zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht 1938 wird in diesem Jahr wieder am Sonnabend, dem 9. November, zur ökumenischen Andacht auf den israelitischen Friedhof in Delitzsch eingeladen. Ab 16 Uhr werden Vertreter der Kirchen an die schrecklichen Ereignisse erinnern.

34 Grabsteine sind erhalten

Es ist eine Gelegenheit, das sonst verschlossene Areal anzusehen. Der kleine jüdische Friedhof liegt am Ende der Hainstraße/ Ecke Rosental gegenüber dem St.-Maria-Altenheim. Es sind 34 Grabsteine erhalten, weitere Steine liegen an der Mauer. Für die im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten gibt es einen Gedenkstein.

„Stolpersteine“ in der Stadt erinnern an die Toten

In Delitzsch zerstörten die Nationalsozialisten 1938 die Begräbniskapelle und Gräber auf dem israelitischen Friedhof. Auch Geschäfte wurden zerstört. In den Folgejahren wurden nachweislich sieben Personen jüdischen Glaubens aus Delitzsch in Konzentrationslager verschleppt und hingerichtet. Seit 2006 erinnern vor ihren einstigen Wohnhäusern sogenannte „Stolpersteine“ aus Messing.

Für Männer ist bei der Andacht eine Kopfbedeckung erforderlich.

Von lis