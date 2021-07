Delitzsch/Brehna

Nach einem Beinahe-Unfall auf der Bundesstraße 183 a, verursacht durch die gefährliche Fahrweise eines bisher unbekannten Autofahrers, sucht die Polizei nun Zeugen. Ereignet hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstag, 17. Juli, gegen 13.10 Uhr.

Ein roter Pkw

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war eine Familie in einem schwarzen VW Touran von Delitzsch in Richtung Brehna unterwegs. Von der B 183 a wollte der Fahrer dann weiter auf die Bundesstraße 100 fahren. Von der dortigen Brücke sei dem VW jedoch ein roter Pkw entgegengekommen – und direkt auf den Pkw mit der Familie zugefahren. Nur durch eine Gefahrenbremsung sei ein Zusammenstoß verhindert worden. Nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Wer hat etwas gesehen?

Hinter dem roten Pkw fuhr ein Motorradfahrer, der Zeuge der Fahrweise des Unbekannten war. Die Polizei sucht jetzt nach dem Motorradfahrer sowie anderen Zeugen, die Angaben zum Geschehen beziehungsweise zu dem roten Pkw machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/ 66-100) zu melden.

Von LVZ