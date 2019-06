Krostitz

Im Paketzentrum in Krostitz ist es am Donnerstagmorgen zu einem Gefahrgut-Einsatz der Feuerwehr gekommen. Gegen halb neun waren die Ehrenamtlichen zunächst wegen eines ausgelösten Melders der Brandmeldeanlage alarmiert worden. Wenig später musste dann der Gefahrgutzug alarmiert werden, mehrere Feuerwehren aus der Region waren an dem Einsatz beteiligt.

Unbekannte Flüssigkeit

Aus einem defekten Paket soll eine bislang unbekannte Flüssigkeit ausgetreten sein. Noch ist unklar, was genau sich in dem Paket befunden hat. Es soll keine schwer verletzten, aber mehrere Betroffene geben. Zirka 100 Mitarbeiter mussten den Betrieb verlassen. Auch Polizei, Rettungsdienst und die Schnell-Einsatz-Gruppe aus Taucha waren im Einsatz.

2017 ähnlicher Einsatz

Im Dezember 2017 hatte es schon einmal einen ähnlichen Einsatz bei dem Paketdienstleister gegeben, weil seltsamer Gasgeruch aufgetreten war. Um welchen Stoff es sich genau gehandelt hat, konnte wegen der zu geringen Menge des Stoffes nicht festgestellt werden.

Von Heike Liesaus/ Christine Jacob