Schönwölkau/Löbnitz/Rackwitz/Krostitz

Tagesmütter? Auch auf dem Land setzen Eltern und Gemeinden auf diese Betreuungsform. In der Gemeinde Krostitz betreuen zwei Tagesmütter die Jüngsten. Eine von ihnen ist Anett Stenzel. Sie konnte gerade den 15. Geburtstag ihrer Mini-Kita begehen. „Bei uns war das Haus ohnehin immer voll mit Kindern. Ich war gerade zuhause. Eltern hatten uns angesprochen, ob wir nicht die Tagespflege aufmachen wollen“, erzählt sie von den Anfängen. „Wir hatten auch fachlich gute Unterstützung vom Landratsamt“, lobt Elke Megow, die diesen Bereich seitens der Gemeindeverwaltung betreut. „Wir brauchen die Tagesmütter, denn viele junge Familien haben in Krostitz gebaut. Wir bekommen sogar Anfragen aus Leipzig, denen wir aber nicht nachkommen können.“ Bei Anett Stenzel können auch Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendeten, betreut werden. Dafür sind die Einrichtungen der Gemeinde nicht ausgerüstet. Zwischenzeitlich gab es in der Gemeinde drei Tagesmütter, derzeit wäre der Bedarf ebenfalls da. Aber es sei abzusehen, dass er wieder zurückgeht, wenn erst einmal die Kita in Hohenossig, wie geplant, erweitert ist.

Rackwitzer Räume können übernommen werden

In Rackwitz gibt es seit vier Jahren eine Kindertagespflege. Yvonne Preller betreut in Räumen in der Leipziger Straße 13 aktuell fünf Kinder. Doch im August verlegt sie ihr Angebot nach Leipzig. Daher sucht die Gemeindeverwaltung Rackwitz nun eine Nachfolgerin. „Es können Mütter oder Väter, aber auch Erzieher sein, die nicht in einer Einrichtung arbeiten möchten“, sagt Kathrin Gwozdz, die Rackwitzer Hauptamtsleiterin. Interessierte, die sich bis Ende Juli bei der Gemeinde melden und die Aufgabe übernehmen, können sogar die Räume samt Einrichtung übernehmen, erklärt Gwozdz. Die Kommune beteilige sich zudem an den Mietkosten der kindgerecht umgebauten Wohnung.

Bisher seien es vor allem Kinder von Pendlern gewesen, die in Rackwitz oder Delitzsch wohnen und ihre Kinder auf dem Arbeitsweg abgegeben haben – oder andersherum, sagt die Hauptamtsleiterin. Fast über die gesamte Zeit habe die Gruppe aus fünf Kindern im Alter zwischen null und drei Jahren bestanden. Es habe sogar Zeiten mit Warteliste gegeben.

Absage an Betreuung hinter der Gemeindegrenze

Im Kindertagesstellenbedarfsplan des Landratsamtes sind für Schönwölkau seit mehr als zehn Jahren zwei Tagespflegeeltern mit je fünf Plätzen verzeichnet. Es fanden sich auch schon Interessentinnen aus den Ortsteilen Wannewitz und Wölkau. Sie setzten ihre Vorhaben aber nicht um. Nun hatte eine Frau aus Krippehna in der Nachbargemeinde Zschepplin angefragt. Sie wollte vorrangig für Schönwölkauer Kinder da sein und einen entsprechenden Vertrag mit der Gemeinde schließen. In Schönwölkau sind die Kitas so ausgelastet, dass eine Tagesmutter geholfen hätte. Da die Kommune aber auch einiges an Kosten zu tragen hätte, lehnte der Gemeinderat den Antrag schließlich doch mehrheitlich ab. Die Gemeinde Zschepplin bietet diese Betreuungsform ansonsten nicht an.

Auch Löbnitz machte sich vor einigen Monaten auf die Suche nach Nachfolgern für die bisher bestehende Tagespflege, die aber Ende des Jahres ihren Betrieb einstellte. Inzwischen gibt es jedoch dort zwei Interessenten, ist in der Gemeinde zu erfahren.

Interessenten für die Übernahme der Kindertagespflege in Rackwitz erhalten Infos von der Gemeindeverwaltung unter Telefon 034294 7110 oder per Mail unter info@gemeinde-rackwitz.de

Von Mathias Schönknecht, Christine Jacob und Heike Liesaus