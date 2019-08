Delitzsch/Beerendorf

So gut wie jeden Landwirtschaftsbetrieb hat es auch dieses Jahr schon getroffen. Feldbrände gehören zum Sommer wie die Mücken, erst recht wenn zu Hitze und Trockenheit noch Wind kommt. Die Bauern um Delitzsch sind gewappnet.

Saison 2018 war heftig

Nachdem es im Sommer 2018 sehr häufig Feldbrände gab, haben die Betriebe ihre Vorkehrungen weiter verbessert. So wie die Agrargenossenschaft Beerendorf setzen die Bauern darauf, selbst möglichst viel zu löschen beziehungsweise bei den Löscharbeiten der Feuerwehr noch mehr helfen zu können. So haben die Bauern jetzt bei vielen Erntearbeiten große Wasserfässer dabei. Verpflichtet sind die Unternehmen dazu nicht, sie handeln im Eigeninteresse. „Zu DDR-Zeiten stand das Wasserfass auch immer am Feld, es spricht nichts dagegen“, sagt Gerhard Schladitz von der Agrargenossenschaft Beerendorf. Dazu kommt die eigene Technik, mit der das Feld umgepflügt wird, zudem werden Schneisen zu Nachbarfeldern gezogen. Damit habe man selbst eine Art Schnelleinsatzgruppe kontra Feuerausbreitung.

Zusammenarbeit mit Feuerwehr

Der Agrargenossenschaft Beerendorf hat dies vor zwei Wochen sehr geholfen. Auf einem Feld nahe des Dorfes war es an einem Donnerstagabend kurz vor acht bei Arbeiten zu einem Brand gekommen, gemeinsam mit der Feuerwehr konnten die Landwirte die weitere Ausbreitung verhindern. Dennoch waren fünf Hektar betroffen, der Schaden steht noch nicht detailliert fest. Ein Feldbrand könne alles in allem Kosten von bis zu 50 000 Euro verursachen, schätzt Schladitz ein. Entsprechend schlimmer wird es, wenn die Flammen auf Technik wie Mähdrescher übergreifen.

Bauern helfen sich

Bei der Arbeitseinteilung werde stets an die Gefahr von Bränden erinnert und an den Eigenschutz: „Je nach Trockenheit versuchen wir die Wasserwagen zu allen Erntearbeiten mitzunehmen“, erklärt Gerhard Schladitz. Zudem würden Bauern sehr gut zusammenarbeiten, Hilfe kam beim Brand von anderen Unternehmen. „Man steht nicht alleine da“, lobt der Landwirt.

Von Christine Jacob