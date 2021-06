Geht Büchner heute? Delitzscher Theater zeigt neues Stück

Delitzsch

Es wird ein Sommermärchen. Corona hin oder her, in Delitzsch darf endlich auch wieder Theater genossen werden, unter freiem Himmel und mit viel Spaß, der die Pandemie mindestens ein bisschen vergessen lässt. Am Freitag, dem 25. Juni, ist Premiere für „Leonce und Lena“. Weitere Vorstellungen folgen. Es wird ein besonderes Stück, das perfekt zur heutigen Zeit passt – und damit ist nicht Corona gemeint wie noch bei „Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz“.

Auch Action- und Kampfszenen gibt es im Stück. Quelle: Wolfgang Sens

Fragen des Lebens auf der Bühne

„Ob Rassismus oder Feminismus, wir widmen uns mit ,Leonce und Lena’ so ziemlich allen ,Ismen’ unserer Zeit“, umreißt es Regisseur Stefan Kaminsky. Man kennt und schätzt ihn und seine Arbeit von einigen erfolgreichen Delitzscher Theater-Inszenierungen. Ob nun die Sommertheaterstücke „Zootopia“ oder der zum „SommernachtsTRAUMA“ inszenierte Shakespeare-Klassiker Sommernachtstraum und einige Stücke mehr – Stefan Kaminsky inszeniert sein Sommertheater, und nicht nur dies, so wie es sein soll: luftig und leicht, getragen von Witz, aber kein blasses Abspulen irgendwelcher Schenkelklopfer. Auch „Leonce und Lena“ bringt der Regisseur facettenreich, mitreißend, kurzweilig auf die Bühne. Dabei heißt Leichtigkeit des Sommertheaters nicht Oberflächlichkeit, der Zuschauer wird beim Genuss dieses Stückes auch seine grüblerischen Momente haben. Immerhin geht es um die großen Fragen des Lebens.

Passend zum Stile eines Road-Movie spielen auch Mobile wie dieser Wohnwagen eine Rolle. Quelle: Wolfgang Sens

Klassiker bewegt damals wie heute

„Leonce und Lena“ ist als Stück von Georg Büchner schon 200 Jahre alt. Ein Klassiker bei dem es um Sehnsüchte, Gesellschaftskritik, Lebensfragen wie die Selbstbestimmung und natürlich auch die Liebe geht. Damals wie heute, hier wie dort – es sind genau diese Themen, die ja wohl jeden bewegen und die allen Klassikern, ob nun „Romeo und Julia“ oder eben „Leonce und Lena“, gemein sind. Es wird in der Delitzscher Inszenierung immer wieder diese Momente geben, die einen nicht nur die Unterhaltung konsumieren lassen als wäre es eine Tüte Chips zum achtlosen Verschlingen, sondern die einen als Zuschauenden berühren und bewegen. Die sieben Auszubildenden der Theaterakademie entführen mit „Leonce und Lena“ vor dem Oberen Bahnhof in die (Fantasie)Welt eines verlassenen „Diner“ irgendwo im nirgendwo, wo verschiedene Menschen auf der Flucht – der Flucht auch vor sich selbst – aufeinandertreffen.

Ähnlich einem Road-Movie wird der Zuschauer auf eine Reise mitgenommen, die ihm mit Wortwitz von Melancholie, Träumen und dem Willen zum Ausbrechen erzählt. Dazu kommt jede Menge Musik und Action. Diese Reise auf dem Vorplatz des Oberen Bahnhofs wird Spaß machen.

Ein wichtiger Reisehinweis: Jeder bringt seine eigene Sitzgelegenheit mit. Klappstuhl, Decke, Hocker oder Sessel – erlaubt ist, was bequem ist.

Am 25. Juni um 20 Uhr ist Premiere. Ein paar Restkarten für diesen Termin gibt es noch. Es folgen weitere Vorstellungen am 26. Juni, 2. und 3. Juli, sowie 9. und 10. Juli – jeweils 20 Uhr. Kartenreservierungen dringend erforderlich unter info@baff-theater.de oder unter Telefon 034202 36070. Kartenpreise: 15 Euro beziehungsweise 10 Euro ermäßigt für Schüler und Studenten.

Von Christine Jacob