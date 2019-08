Rackwitz

An den vollbesetzten Biertischen prosten sich Freunde und Bekannte einander zu und stoßen auf die tolle Stimmung an, während im Hintergrund die Partyband Radionation aus Leipzig „Ein Hoch auf uns, ein Hoch aufs Leben“ covert und die ohnehin tolle Atmosphäre anheizt. Auch die Tanzfläche ist inzwischen mehr als voll und die zahlreichen Gäste, die zum zweiten Krebsbachfest nach Rackwitz gekommen sind, genießen den Abend und warten auf das Highlight.

Geier Sturzflug ist im Anflug und betritt pünktlich die Bühne, mit ihrem Hit „ Bruttosozialprodukt“ beginnen sie eine gute Stunde Neue Deutsche Welle und spielen zudem Songs ihrer NDW-Kollegen. Das Publikum, ob die junge Generation oder die Fortgeschrittenen, singen textsicher mit und unterstützen das Duo tatkräftig.

Hits, Suppen und Cocktails

Nach den Jungs aus dem Ruhrpott übernimmt wieder Radionation und setzt mit bekannten Hits den Abend fort. An der Foodmeile gibt es Fritten, Suppenkasperspezialitäten, Burger, Handbrot, Cocktails und Urlaubsfeeling an der Bar.

Bei dieser Mischung unterscheidet sich Rackwitz von den üblichen Dorffesten. „Sehr gemütlich, echt viele Leute, ein Dorffest mit guter Stimmung. Wir denken, es ist die gute Planung, denn für jeden ist etwas dabei, ob beim Essen oder der Musik. Da hat sich wohl jemand sehr viel Mühe gegeben“, loben Miriam und Martin Feige die riesige Party.

Programm kommt beim Publikum gut an

Es ist das zweite Dorffest in Rackwitz nach einer langen Pause und mit einem sehr umfangreichen Programm für Jung und Alt an beiden Tagen. Clemens Döring und Christian Lange halten die Fäden in der Hand, haben die Ideen und treffen damit sehr den Nerv der Generationen. Schön, dass sich eine junges Team traut, so eine Veranstaltung zu präsentieren, ist das Resümee, das am Abend von den Besuchern gezogen wird.

Von Anke Herold