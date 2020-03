Die Bürgerinitiative (BI) „Schwimmen in Delitzsch“ will sich nach dem Stadtratsentscheid zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft in Delitzsch nun in die Planungen einbringen. Und die BI-Mitglieder sind an einer Zusammenarbeit mit der weiteren Bürgerinitiative interessiert. Ob das gelingt ist aktuell fraglich.