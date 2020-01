Gellert-Grundschüler aus Wölkau siegreich mit Rezepten

Wölkau

Dass Bücherwürmer auch kleine Naschkatzen und nimmersatte Raupen sein können, haben jetzt die Schüler der Gellert-Grundschule im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau bewiesen. Für eine kleine Sammlung von Rezepten wurden die Kinder jetzt ausgezeichnet und haben so einen Preis für die ganze kleine Dorfschule geholt.

Schule wird umgebaut

Hinter den Bücherwürmern verbirgt sich ein Ganztagesangebot (GTA) der Schule. Kerstin Reiche betreut dabei Kinder vom Zweit- bis zum Viertklässler rund um das Thema Lesen. Als der Conrad-Menüservice, der die Schule seit Jahren mit Essen beliefert, zu einem Gewinnspiel trommelte, stiegen die Bücherwürmer mit ein. Sie bastelten eine Tapetenrolle mit verschiedenen Rezepten, orientierten sich dabei an der Anmutung von Kochbüchern und lernten so wiederum etwas in ihrem Ganztagesangebot. 10 von 17 Kindern im GTA beteiligten sich, so Betreuerin Kerstin Reiche. Die kleine Sammlung mit Rezepten von Pizza über Schoko-Spätzle als mal andere Interpretation des schwäbischen Klassikers bis zum Fenchelauflauf überzeugte. Unter zahlreichen Einsendungen von 13 Schulen entschied sich der Menüservice nun für die Bücherwürmer der Gellert-Grundschule als Gewinner. Zum Wohle der Schule, die noch in diesem Jahr einen Umbau aus Platzgründen erleben soll, gab es 300 Euro sowie einen Bollerwagen.

„Wir werden die Rezepte der Schüler auch als Inspiration und Anregung nutzen“, so Sylvana Pollehn von Conrad-Menü.

Von Christine Jacob