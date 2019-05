Delitzsch

Das Areal hinterm Soziokulturellen Zentrum (SKZ) am Kosebruchweg füllte sich gestern bereits am zeitigen Nachmittag. Irene Zeidler und Hildegard Vetter gehörten zu den ersten Besucherinnen der Premiere des Frühlingsfestes zum „Tag des Nachbarn“. Der wird seit vorigem Jahr deutschlandweit gefeiert. Diesmal erstmals an drei Orten im Delitzscher Norden. Und tatsächlich kamen die beiden gleich aus der Nachbarschaft. „Das wäre doch wieder mal was, hatte ich mit gedacht. Man kann ja nicht immer zu Hause sitzen. Und hier kann man sicher Bekannte treffen. Und nachdem ich meinen Garten abgegeben habe, habe ich auch Zeit“, so Hildegard Vetter.

Quelle: Heike Liesaus

Bestaunen konnten sie schon mal das Backwerk, das Senta Kusber, die im SKZ derzeit im Bundesfreiwilligendienst wirkt, gefertigt hatte: „Das ist mein Hobby. Hier kann ich es ausleben“, erklärte sie. Schon hatten sich Edith Freiberg und Ursula Prybusch, die einst Klassenkameradinnen waren und nun inzwischen in den 90er-Lebensjahren sind, eine gesellige Runde gefunden. Janine und Lyam Kasubek hatten sich einen Platz im Strandkorb gesucht: „Wir sind öfter hier. Bei den Veranstaltungen kommen nun mal Jung und Alt zusammen“, schätzt die Mutter des Vierjährigen. Außerdem ist der Familienvater Sven Kasubek im Vorstand des SKZ. „Das Außengelände ist doch dafür bestens geeignet.“

Von Heike Liesaus