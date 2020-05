Löbnitz arbeitet an der neuen Website

Löbnitz

„ Löbnitz bekommt eine neue Website. Gestalten Sie aktiv mit“. Das bekommt seit einigen Monaten jeder zu lesen, der die Gemeinde-Website www.loebnitz-am-see.de aufruft. Trotz Corona-Bedingungen „sind wir kräftig vorangekommen“, erklärt Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). „Wir sind jetzt in der Endphase. Alles wird sich im Laufe des Juni vervollständigen und wir werden auf die neue Website umsteigen.“

Nach etwa einem Jahrzehnt mit der bisherigen Variante ist das ein großer Schritt. Gerade bei den Land-Gemeinden ist das Niveau der Auftritte im Weltweiten Netz auf ganz unterschiedlichem Niveau. Doch alle wollen, auch mit Blick auf den Einwohnerzuwachs auf der Höhe der Zeit bleiben. Auch die alte Website bot viele Inhalte. „Aber die neue wird nützlicher, übersichtlicher wesentlich aussagekräftiger“, beschreibt Detlef Hoffmann das Projekt.

Bürger beteiligen sich

Der Aufruf zur Bürgerbeteiligung sei auch wahrgenommen worden. So machten sich viele Gedanken, wie Hinweise auf illegale Müllablagerungen oder ausgefallene Straßenlampen künftig leichter abgegeben werden können. Das wird nun eingebaut sein. Außerdem werden Formulare zum Download hinterlegt, die selbst ausgedruckt werden können. Ein Teil der Behördenwege muss real bleiben, weil vielfach eine persönliche Unterschrift nötig ist. Und kaum jemand die Möglichkeit nutzt, sie digital abzugeben. Aber wo es passt, sollen bestimmte Anträge auch nur digital abgegeben werden können. Selbst an die Weiterleitung für die Anmeldung für den Campingplatz ist da gedacht. Nicht allein die Löbnitzer, sondern auch die Gäste sollen über die Gemeinde-Website angesprochen werden. Löbnitz will mit den Pfunden seiner Lage am See wuchern.

Generell sei auch im Blick, dass es in der nächsten Zeit eine Zuwachs bei den digitalen Behördengängen geben wird. Die Mitarbeiter selbst sollen besseren Zugriff haben, um die Inhalte zu aktualisieren. Zudem es soll für die Einwohner transparenter werden, wer für welchen Bereich zuständig ist.

Von Heikel Liesaus