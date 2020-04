Gemeinde Rackwitz überträgt Sitzung im Livestream

Rackwitz

Der Rackwitzer Gemeinderat kommt am kommenden Donnerstag zusammen – unter besonderen Bedingungen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erfordern spezielle Vorkehrungen: Zwar ist die Sitzung öffentlich, um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, findet sie jedoch in der Schulturnhalle an der Straße der Jugend statt. Gäste müssen sich vor Ort in Formulare eintragen, um im Ansteckungsfall Kontaktketten rückverfolgen zu können. Sitzplätze werden nur in begrenzter Anzahl bereitgestellt.

Gemeinde verweist auf Kontaktbeschränkung

Da während des Termins weiterhin eine Kontaktbeschränkung besteht und zum Schutz der Bürger, wird ein Livestream angeboten, der auf der gemeindeeigenen Internetseite www.gemeinde-rackwitz.de veröffentlicht wird. Nichts ändert sich dagegen an der Uhrzeit: Die Sitzung ist für 19 Uhr geplant, zu Beginn gibt es wie gewohnt eine Bürgerfragestunde.

Anzeige

Baumpatenschaften und Bauprojekte

Inhaltlich wird sich die Sitzung unter anderem mit den Wahlergebnissen der Ortsfeuerwehr Rackwitz, der Widmung eines Eheschließungsortes für standesamtliche Trauungen und den Abschluss von Baumpatenschaften befassen. In Sachen Bauvorhaben geht es um die Vergabe von Bauleistungen für den Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Zschortau und Ingenieurverträge zur Errichtung eines Bürgerservices im Rathaus und die Modernisierung des Wohnblockes Loberstraße 2 a bis c. Außerdem informiert Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus und über Gewerbesteuern.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Um diese Themen geht es 2020 in Rackwitz

Corona-Liveblog: Die aktuelle Lage in und um Leipzig

Von mhs