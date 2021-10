Gemeinderat lehnt zweiten Supermarkt in Wiedemar ab

Wiedemar

Soll der Ort Wiedemar einen zweiten Supermarkt bekommen? Der Gemeinderat hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen, als er über „Antrag auf Vorbescheid ’Neubau eines Nachversorgers und eines Fachmarktes’“ in der Gemarkung des Ortes zu beschließen hatte.

„Die RTLL-Gruppe will am Bornthal 1 einen neuen Edeka-Markt bauen“, erläuterte Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Allerdings gibt es einen Edeka-Markt in der Ortsmitte. Wenn die Ansiedlung „passiert, stirbt unser Ortszentrum. Dort wird eine Ruine entstehen. Ich halte davon nicht viel“, so Ganzer. Weitere versiegelte Flächen würden zudem das Hochwasserproblem, mit dem Wiedemar ohnehin zu kämpfen hat, weiter verschärfen.

„Wir sind ein Familienunternehmen. Bestehen seit 1995. Wir müssen unser Geld zusammenhalten. Wir würden gern investieren, aber nicht, wenn wir sowas vor die Nase bekommen“, bestätigte eine Vertreterin der Betreiber des Wiedemarer Edeka-Marktes, die in den Besucherreihen Platz genommen hatte. Der Gebäudekomplex dort ist tatsächlich etwas in die Jahre gekommen. Es gibt dort auch Friseurgeschäft, Dönerladen, Bäckereistand. Eine neue Ansiedlung sei zum Beispiel in Zwochau, wo der Konsum geschlossen hat, oder generell im Norden der Gemeinde eher wünschenswert, so der Tenor unter den Räten.

Das Gelände am Bornthal wurde von den potenziellen Investoren bereits erworben, so Ganzer. Derzeit stehen dort verlassene Stallanlagen und ein Bürogebäude. Zwischenzeitlich hatte dort ein Steinmetz sein Geschäft, aktuell wird es vom Bauunternehmen Papenburg genutzt. Die RTLL Lewerenz Holding AG gliedert sich in Bauunternehmung und mehrere Projektgesellschaften. Sitz ist Kirchberg bei Zwickau. Das ausgewählte Areal in Wiedemar scheint günstig gelegen: An der Autobahnabfahrt und gegenüber dem Gewerbegebiet. Allerdings ist die Zufahrtssituation zu eng, so ein weiteres Argument im Gemeinderat.

