Delitzsch/Leipzig

Jede Menge Blut. An der Kleidung des Opfers und des Tatverdächtigen, an einer Tür und an dem rosafarbenen Messer, das mutmaßlich als Tatwaffe diente. Dieses Bild hat sich den Kriminalbeamten am 20. Juli 2020 bei ihrer Ankunft in der Gemeinschaftsunterkunft Delitzsch-Spröda geboten. Nun wurden sie nun als Zeugen im Prozess wegen versuchten Mordes gegen Nasir T. am Landgericht Leipzig gehört. Es war der zweite von sechs Verhandlungstagen.

Security stellt mutmaßlichen Täter

In den Stunden vor dem Eintreffen der Beamten war es vor etwas mehr als einem halben Jahr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei aus Pakistan stammenden Männern gekommen. Nasir T. attackierte dabei laut Anklageschrift gegen 18 Uhr einen Mitbewohner, als dieser auf dem Bett lag. Das Opfer habe laut Staatsanwaltschaft nicht mit dem Angriff auf seinen Brustkorb gerechnet, konnte sich jedoch noch rechtzeitig wegdrehen. Die Klinge habe das Opfer dennoch am Oberarm getroffen. Der 26-jährige Angeklagte soll während der Tat gesagt haben, dass er alle Pakistani töten wolle.

Als die Kriminalbeamten im Delitzscher Ortsteil Spröda eintrafen, sei der Angeklagte nicht mehr vor Ort gewesen. Nachdem ein weiterer Mitbewohner dem Opfer zuvor zu Hilfe kam, das Messer mit einer Decke umschließen und so den Angriff beenden konnte, habe sich Nasir T. vom Tatort entfernt. Er sei jedoch kurz darauf von Security-Mitarbeitern des Objekts im Außenbereich gestellt, überwältigt und später Einsatzkräften des Polizeireviers Delitzsch übergeben worden.

Forensische Psychiatrie Die Klinik für Forensische Psychiatrie in Arnsdorf ist eine sogenannte 63er-Einrichtung, das heißt, die Unterbringung erfolgt auf der Grundlage des Paragrafen 63 Strafgesetzbuch: „Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.“ Im Zusammenhang mit den Aufgaben der Forensischen Psychiatrie können weitere rechtliche Sachlagen zur Unterbringung, wie beispielsweise die Vorbereitung eines Gutachtens, führen. Nur ein Gericht kann die Unterbringung anordnen und wieder aufheben.

Wie die Kriminalbeamten im Saal 230 des Landgerichts erklärten, fanden sie im Zimmer des Geschädigten, in dem sich der Angriff ereignete, eine Tür im Bett vor, die statt eines Lattenrostes eingelegt war. Auf dieser haben sich laut den Polizisten Blutspuren in Form eines Schuhabdrucks befunden, die mit den Sohlen der Schuhe zusammenpassten, die T. zur Tat getragen haben soll. Das rosafarbene Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge war ihnen durch die Delitzscher Kollegen übergeben worden.

Wie geht es weiter?

Aktuell ist der Angeklagte, der sich auch am zweiten Verhandlungstag nicht äußerte, in der Forensischen Psychiatrie in Arnsdorf bei Dresden untergebracht. T. habe sich zum Tatzeitpunkt in einer akuten durch Drogen verursachten Psychose und in einem Zustand der Intelligenzminderung befunden. Infolge seiner aktuellen geistigen Verfassung seien laut Staatsanwaltschaft weitere derartige Taten zu erwarten. Der Angeklagte sei daher für die Allgemeinheit gefährlich. Am nächsten Verhandlungstag, am 8. März, wird das psychiatrische Gutachten erwartet.

Von Mathias Schönknecht